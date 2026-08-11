Kuratorka pojechała ratować dziecko i wpadła w morderczą pułapkę. Została brutalnie zakatowana

Zawód kuratora sądowego nie należy do łatwych. Jako funkcjonariusz publiczny, kurator wykonuje wyroki o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym, diagnostycznym oraz kontrolnym. Dba o interesy osób potrzebujących, takich jak dzieci, ale także weryfikuje przestrzeganie przepisów przez skazanych oraz wspiera rodziny w kryzysowych momentach. Ich codzienne obowiązki bywają wymagające. Kuratorzy rodzinni monitorują sytuację małoletnich z problematycznych domów i pomagają rodzicom w ich wychowaniu. Na polecenie sądów przeprowadzają wywiady, odwiedzają domy, rozmawiają z krewnymi, nauczycielami czy sąsiadami. Zbierają informacje potrzebne w sprawach alimentacyjnych czy rozwodowych. Niekiedy asystują podczas widzeń dzieci z rodzicem, u którego na stałe nie przebywają. W przypadku dorosłych skazanych, kuratorzy nadzorują tych, którzy dostali wyrok w zawieszeniu – czy pracują, leczą nałogi i nie spożywają alkoholu. Dodatkowo mają wspierać podopiecznych w powrocie do społeczeństwa, pomagać im znaleźć zatrudnienie i rozwiązywać sprawy urzędowe, by powstrzymać ich przed kolejnymi przestępstwami. Pomagają również młodzieży skonfliktowanej z prawem, starając się zapobiec jej dalszej demoralizacji.

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Fałszywy alarm. Morderca zwabił Paulinę Ozgę w śmiertelną zasadzkę

W swojej pracy Paulina Ozga na pewno spotykała się z wieloma trudnymi przypadkami, co narażało ją na kontakt z niebezpiecznymi osobami. Chociaż zawsze cieszyła się dobrą opinią i sympatią sąsiadów, to przez charakter wykonywanych obowiązków mogła zyskać wrogów. Od 2009 roku była zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Jako wzorowa pracowniczka, a także troskliwa matka i żona, z powodzeniem łączyła karierę z życiem prywatnym. Jej starania szybko doceniono, co zaowocowało awansem na kuratora sądowego po zaledwie kilku miesiącach pracy. Nie kierowała się chęcią zysku, ale pasją i chęcią wspierania najbardziej potrzebujących.

Według relacji mieszkańców w mediach, zawsze była pogodna, wyrozumiała i uczynna. Nikt nie powiedział o niej złego słowa. Jednak 16 marca 2010 roku o godzinie 19:00 wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Paulina odebrała telefon z niepokojącą wiadomością. Głos w słuchawce poinformował, że w domu jednej z jej podopiecznych rodzin trwa impreza alkoholowa, a dwuletni chłopiec jest pozbawiony opieki. Pomimo późnej pory i faktu, że skończyła już pracę, oddana kuratorka nie wahała się. Zostawiła swojego czteroletniego synka z mężem i wyjechała. Osoba dzwoniąca dobrze znała specyfikę jej podopiecznych, nie budząc u 28-latki żadnych podejrzeń. Kobieta po prostu wsiadła do auta i pojechała na miejsce.

Dojechała do wsi Michałów koło Środy Śląskiej na Dolnym Śląsku, co nie było trudne przy małym natężeniu ruchu o tej porze. Podeszła do domu rodziny i, mimo braku jakichkolwiek hałasów, postanowiła wejść na posesję. Wtedy, nagle, została uderzona metalowym prętem w tył głowy i upadła. Śledczy ustalili, że napastnik wciągnął ją do stojącej w pobliżu szopy i tam kontynuował katowanie. Otrzymała kilkanaście ciosów, aż przestała się ruszać. Następnie agresor zbiegł z miejsca zbrodni.

Sąsiad, zaniepokojony podejrzanymi dźwiękami z szopy, błyskawicznie powiadomił służby, które zjawiły się zaledwie kilka minut później. Niestety, mimo błyskawicznej interwencji ratowników medycznych, obrażenia młodej kobiety były zbyt rozległe. Paulina zmarła po dowiezieniu do szpitala, zostawiając męża i czteroletniego syna.

Wypowiedź dla programu „Interwencja”:

- Jak pojechałem na sekcję zwłok, to lekarz pytał się, czy chcę zobaczyć żonę. Mówił, że gdyby to była jego żona, to by nie chciał oglądać. Wyznał, że pierwszy raz widział tak zmasakrowane ciało – relacjonował później partner zamordowanej Pauliny przed kamerami programu „Interwencja”.

Poszukiwania mordercy bez skutku. Sprawca zabójstwa we wsi Michałów pozostaje bezkarny

Pomimo zaangażowania wielu służb policyjnych i intensywnych poszukiwań, do dziś nie udało się odnaleźć mordercy ani zrozumieć jego motywów. Wiadomo jedynie z pewnością, że tragiczny telefon z ostrzeżeniem został wykonany przez sprawcę. Nikt z domowników objętej opieką rodziny nie dzwonił do 28-latki. Zabójca musiał znać ich posesję, aby wybrać ją na miejsce zasadzki. W rozmowie z serwisem O2.pl Paweł Petrykowski z wrocławskiej Komendy Wojewódzkiej Policji przyznał, że „wiele wskazuje na to, że Paulina odebrała telefon od mordercy”.

Numer telefonu użyty do zwabienia kuratorki został dezaktywowany po 16 marca 2010 roku, a karta SIM prawdopodobnie zniszczona. Zanim doszło do tragedii, ktoś dzwonił do 28-latki sześć razy. Minęło kilkanaście lat, a zagadka śmierci kobiety wciąż nie została rozwikłana. Sprawca zdążył uciec z komórki przed interwencją sąsiada. Na miejscu zabezpieczono ślady krwi, włosy i rzeczy ofiary, a także długi, mierzący 150 centymetrów metalowy pręt – najpewniej narzędzie zbrodni. Jednak do tej pory nie odnaleziono śladów mordercy, ani dowodów potrzebnych do postawienia mu zarzutów, co uniemożliwia zatrzymanie podejrzanego.

Mimo to śledczy przez lata mieli swoje hipotezy. Sprawdzali mieszkańców posesji, na którą wezwano kuratorkę. Zastanawiano się, czy napastnik, zabijając na cudzym terenie, nie naraził się na dekonspirację, ryzykując, że sąsiedzi wyjdą na zewnątrz, wezwą policję i udaremnią mu ucieczkę. Po przesłuchaniach z rodziny szybko zdjęto podejrzenia i całkowicie wykluczono ich ze sprawy. Sprawdzono również rutynowo męża kobiety, by ustalić, czy miał coś wspólnego z zabójstwem. Okazał się niewinny.

Cień padł też na znajomego męża zmarłej, Grzegorza S., który rzekomo interesował się zmarłą kobietą. Poza tym, że odmówił poddania się badaniu wariografem, nie ma na niego żadnych innych dowodów. Z jednej strony mógł zrezygnować z badania z powodu obaw, że wyniki wariografu są czasem błędne i mogą niesprawiedliwie obciążyć osobę niewinną. Z drugiej, sąsiedzi twierdzili, że gdyby był bez winy, nie obawiałby się poddać temu testowi. Prawda na ten temat pozostaje nieznana, a mężczyzna formalnie nie jest podejrzanym w tej sprawie.

Nowe otwarcie sprawy. Archiwum X na tropie mordercy Pauliny Ozgi

Z upływem kilkunastu lat funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP z Wrocławia, znani powszechnie jako zespół „Archiwum X”, ogłosili, że zamierzają po raz kolejny zbadać zabójstwo 28-letniej Pauliny Ozgi w marcu 2026 roku. Z doniesień medialnych wynikało, że zaledwie trzy tygodnie przed tragiczną śmiercią, kobieta otrzymała bardzo zbliżony telefon o libacji w podwrocławskim Michałowie. Wówczas pojechała w towarzystwie siostry. Po dotarciu na miejsce okazało się, że imprezy nie ma, a wezwanie było tylko głupim żartem. Paulina zbagatelizowała ten incydent, jednak później wspomniała bliskim, że ma wrażenie bycia śledzoną. W feralnym dniu 16 marca 2010 r., decydując się na samodzielny wyjazd, nie wykazała podobnej ostrożności, ponieważ chęć ratowania podopiecznych przysłoniła racjonalny strach.

Według oświadczenia śledczych z wrocławskiego Archiwum X sprzed szesnastu lat, sprawca zbrodni miał intencję zakopania zwłok ofiary w pobliskim wykopie. Plany te udaremnił jednak sąsiad, który zaniepokojony odgłosami z zewnątrz, zdecydował się sprawdzić, co się dzieje. Ekspertyza z zakładu medycyny sądowej wykazała u ofiary drastyczne i liczne uszkodzenia głowy, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci. Ich duża liczba, znacznie wykraczająca poza to, co potrzebne, by zabić, sugeruje silny i wrogi czynnik emocjonalny, z jakim kierował się morderca. Śledczy przekonują, że sprawca prawdopodobnie był znajomym lub współpracownikiem 28-letniej kurator, jednak niestety nikt w tej sprawie do tej pory nie stanął przed sądem, a morderca precyzyjnie przygotował to brutalne zabójstwo – z żalem podsumowują mundurowi.

Dzisiaj policjanci mogą liczyć na nowoczesne metody badawcze i znacznie bardziej zaawansowane możliwości laboratoryjne. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono nowe materiały i ślady, w tym te, które mogłyby wskazywać na mordercę, które przed laty nie były możliwe do zbadania. Dostęp do nowoczesnej aparatury ułatwia analizę i może zrewolucjonizować pracę Archiwum X. Co więcej, śledczy zgromadzili również profile genetyczne od objętych śledztwem osób, co znacznie usprawnia weryfikację ewentualnych sprawców. W momencie realizacji programu przeprowadzono przesłuchania kluczowych świadków. Uzyskano od nich zupełnie nowe i nieocenione informacje, które mogą diametralnie zmienić przebieg postępowania.

Wrocławska policja ma głęboką nadzieję, że uda się w końcu wyjaśnić zagadkę śmierci Pauliny Ozgi, a okrutny morderca trafi na ławę oskarżonych i zostanie ukarany za to zabójstwo. Może on usłyszeć nawet wyrok dożywotniego więzienia za brutalne morderstwo młodej kobiety. Służby ponawiają apel do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek nowe wiadomości na ten temat, by skontaktowały się niezwłocznie z najbliższym komisariatem policji.