Do bardzo niepokojących wydarzeń doszło w niedzielę, 17 maja na terenie Świebodzic (województwo dolnośląskie). Przebywający na terenie miejskiego zieleńca ludzie zauważyli ciało człowieka, po czym natychmiast powiadomiono o sytuacji odpowiednie służby ratunkowe.

Wysłani we wskazane miejsce mundurowi szybko zweryfikowali to zgłoszenie, zabezpieczając cały pobliski teren. Wszelkie czynności dochodzeniowe toczą się tam obecnie pod nadzorem prokuratora.

Zwłoki w parku w Świebodzicach. Policja bada ślady

Informacje w tej sprawie przekazał mediom starszy aspirant Łukasz Porębski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

- Na miejscu przechodnie, którzy odwiedzali park dostrzegli ciało mężczyzny. Niestety, zadysponowany na miejsce patrol potwierdził zgon. W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że obrażenia ciała, które powstały, zapewne wynikają z działania osób trzecich. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności zdarzenia, jak również zatrzymania sprawców

- oświadczył w rozmowie z dziennikarzami „Super Expressu”.

Na obecnym etapie śledczy odmawiają podawania jakichkolwiek szczegółów dotyczących tożsamości zmarłego. Nie wiadomo m.in. w jakim wieku była ofiara.

W rejonie zdarzenia wciąż pracują mundurowi oraz policyjni technicy kryminalistyki. Fragment miejskiego parku wygrodzono specjalnymi taśmami, całkowicie wyłączając go z publicznego użytku.

Służby skupiają się w tym momencie na wyjaśnieniu okoliczności dramatu oraz dokładnej identyfikacji mężczyzny. Na miejscu jest również prokurator.