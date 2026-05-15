Karkonoski kurort detronizuje Zakopane. Dolnośląskie miasto rośnie w siłę przed wakacjami

Szklarska Poręba zyskuje na popularności wśród turystów

Do niedawna większość podróżnych niemal odruchowo rezerwowała letnie wyjazdy na południe kraju, kierując się prosto w Tatry. Zmieniające się preferencje sprawiają jednak, że wczasowicze chętniej odkrywają nieco spokojniejsze zakątki, gwarantujące równie malownicze krajobrazy oraz interesujące formy spędzania wolnego czasu. W tym zestawieniu niezwykle mocno punktuje Szklarska Poręba, notująca systematyczny wzrost liczby gości. Dolnośląska miejscowość wyrasta na poważną konkurencję dla obleganych kurortów i ma ogromną szansę stać się jednym z najchętniej wybieranych celów tegorocznych urlopów.

Karkonoskie wodospady i malownicze szlaki w Szklarskiej Porębie

Kluczową zaletą tego ośrodka turystycznego pozostaje jego wyjątkowa lokalizacja. Miasto funkcjonuje jako doskonały punkt startowy dla pasjonatów górskiego trekkingu oraz cyklistów. Odwiedzający mają stąd ułatwiony dostęp do najbardziej rozpoznawalnych cudów natury w regionie, w tym do imponującego Wodospadu Kamieńczyka oraz urokliwego Wodospadu Szklarki.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Już nie tylko Zakopane. Ten kurort może być hitem wakacji

7

Spokój w Karkonoszach lepszy niż tłok w Zakopanem

Pomimo rosnącego zainteresowania ze strony przyjezdnych, karkonoska destynacja wciąż zachowuje znacznie intymniejszą atmosferę w porównaniu do zimowej stolicy Polski. Goście szczególnie cenią sobie brak ogromnych tłumów na głównych ulicach oraz brak wielogodzinnego oczekiwania na wejście do najważniejszych punktów widokowych.

Taka sytuacja sprzyja zwłaszcza wczasowiczom pragnącym uciec od wszechobecnej komercji i hałasu. Na terenie miejscowości bez trudu da się wynająć pokój w tradycyjnym pensjonacie czy zjeść posiłek w małej gastronomii, gdzie priorytetem pozostaje autentyczność oraz możliwość bliskiego obcowania z otaczającą przyrodą.

Dalsza część artykułu znajduje się pod quizem.

QUIZ. Prawda czy fałsz? Tylko dwie możliwości, ale komplet szalenie wątpliwy Pytanie 1 z 15 Słowo sushi w języku japońskim oznacza „surową rybę” Prawda Fałsz Następne pytanie

Wakacje 2026 należą do Szklarskiej Poręby

Najnowsze dane dotyczące preferencji podróżników jasno wskazują, że priorytetem staje się dziś ucieczka na łono natury, fizyczna aktywność oraz relaks z dala od zgiełku. Charakterystyka Szklarskiej Poręby perfekcyjnie odpowiada na te rynkowe zmiany i rosnące wymagania letników. Wszystko wskazuje na to, że w sezonie urlopowym w 2026 roku to właśnie ten karkonoski ośrodek znajdzie się na szczycie list najchętniej rezerwowanych wyjazdów.