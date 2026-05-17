Na Dolnym Śląsku szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników pięknych widoków i aktywnego wypoczynku. W Kłodzku, na terenie XVIII-wiecznego Fortu Owcza Góra, realizowany jest projekt, który ma tchnąć nowe życie w to historyczne miejsce. Centralnym punktem inwestycji będzie nowa wieża widokowa, nawiązująca do obiektu, który istniał tam w przeszłości.

Odtworzenie wieży to ukłon w stronę historii tego miejsca. Jak informuje burmistrz Kłodzka, Michał Piszko, nowa konstrukcja jest inspirowana tą, która kiedyś przyciągała turystów na Owczą Górę.

- W dzisiejszym poście ukazującym historyczne zdjęcia Twierdzy Kłodzko pojawiła się wieża, która niegdyś znajdowała się przy Forcie Owcza Góra. Miała ona wówczas charakter czysto turystyczny i pewnie mogłaby być wyższa, ale komendant Twierdzy na to nie zezwolił - aby przypadkiem nie można z niej było podejrzeć co dzieje się w Forcie. W ramach właśnie realizowanych projektów w Forcie Owcza Góra, które zakładają wykorzystanie sporej przestrzenie na cele wypoczynkowo-rekreacyjne, powstaje wieża widokowa na wzór tej historycznej

- informuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.

Nie tylko wieża. "Widok, który zapiera dech"

Wieża widokowa to nie jedyna nowość, jaka czeka na odwiedzających. Projektanci stanęli przed wyzwaniem, jak udostępnić panoramiczny widok na Kłodzko bez konieczności wycinania cennego starodrzewia. Rozwiązaniem okazała się specjalna kładka.

- Sporo dzieje się też przed Koszarami Czerwonymi - powstaje między innymi kładka, która wyprowadzi odwiedzających to miejsce przed linię drzew i pozwoli zobaczyć panoramę miasta i da widok na Twierdzę Główną. Historycznie na stokach Owczej Góry (przed Fortem) nie było drzew lub było ich niewiele, nie chcieliśmy jednak ich wycinać, stąd więc pomysł na ukazanie panoramy miasta i nawiązanie do historycznego zagospodarowania przestrzeni w przyjazny dla drzewostanu sposób. Wokół Fortu prowadzić będzie także ścieżka rowerowa

- wyjaśnia burmistrz.

Ścieżki, relaks i inwestycja za miliony

Projekt zakłada stworzenie rozbudowanej infrastruktury rekreacyjnej, która zachęci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Powstaną nowe trakty piesze i rowerowe, a także miejsca do odpoczynku.

- Przy Forcie Owcza Góra realizowana jest ważna inwestycja, która znacząco podniesie atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną tego obszaru. W ramach projektu powstaną nowe ścieżki rowerowe i piesze prowadzone po istniejących traktach gruntowych - z uwzględnieniem i poszanowaniem cennego starodrzewia. Łącznie wykonanych zostanie 11 odcinków alejek o szerokości od 2,5 do 3,5 metra, z trwałą nawierzchnią kruszywową w kolorystyce nawiązującej do Drogi Historycznej. To jednak nie wszystko! Zaplanowaliśmy również dwa miejsca odpoczynku, które zostaną wyposażone w drewniany stół miejski, kosz stalowo-drewniany oraz stojak rowerowy - idealne przestrzenie do relaksu dla mieszkańców i turystów

- informował wcześniej Michał Piszko.

Całe przedsięwzięcie, którego wartość wynosi niemal 4,5 miliona złotych, jest współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Dzięki tej inwestycji Fort Owcza Góra, niegdyś kluczowy element pruskiego systemu obronnego, rozpoczyna nowy rozdział jako jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych Kłodzka.