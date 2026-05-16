Awaria statku na Odrze we Wrocławiu. WOPR w akcji

W sobotni wieczór w ścisłym centrum stolicy Dolnego Śląska doszło do niebezpiecznej sytuacji. Osoby podróżujące statkiem po Odrze niespodziewanie znalazły się w niebezpieczeństwie z powodu nagłej usterki maszyny. O szczegółach tego zajścia poinformowali przedstawiciele Dolnośląskiego WOPR, do których dotarło bardzo pilne wezwanie. Komunikat przekazany służbom ratunkowym we Wrocławiu był stanowczy i brzmiał: "Statek bez sterowności. Alarm!".

Informacja o problemach wpłynęła do dyżurnego ratowników tuż po godzinie 20:00. Wtedy właśnie kapitan jednostki pływającej zdecydował się powiadomić odpowiednie służby o zaistniałym kryzysie. Jak wyjaśniono w oficjalnym raporcie opublikowanym przez Dolnośląskie WOPR:

- O godzinie 20:18 na numer alarmowy WOPR wpłynęło zgłoszenie od kapitana statku pasażerskiego, że jednostka ma uszkodzone napędy i stoi bez sterowności pod Mostem Pomorskim Południowym w centrum Wrocławia

Ewakuacja pasażerów statku we Wrocławiu. Służby holowały jednostkę

Służby ratunkowe zadziałały błyskawicznie po odebraniu alarmu. Ekipa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego od razu skierowała się w rejon zdarzenia. Ich głównym i najważniejszym zadaniem w pierwszej kolejności stało się zabezpieczenie pasażerów uwięzionych na pokładzie uszkodzonego wycieczkowca.

Gdy ratownicy dotarli do unieruchomionej jednostki, sprawnie przewieźli wszystkich uczestników rejsu na najbliższą przystań. Całe zdarzenie na szczęście nie przyniosło żadnych osób poszkodowanych. W kolejnym etapie działań ratowników wsparli policjanci z wrocławskiej komendy wodnej. Wspólnym celem zaangażowanych formacji było zabezpieczenie statku, którego ostatecznie odholowano na bezpieczny teren zlokalizowany w awanporcie Śluzy Szczytniki.

Przedstawiciele WOPR zaznaczają, że cała operacja przebiegła płynnie. Jak podsumowano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych: