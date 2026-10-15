Szokujące nagranie z Wrocławia! Tak 38-latek atakował kierowców na ulicy

Do szokujących napadów doszło we wtorek, 13 października. Tuż po godzinie 16:00, na zbiegu zatłoczonych ulic Borowskiej i Dyrekcyjnej, rozpoczął się szokujący atak. 38-latek zaatakował jadącego tamtędy 20-letniego kierowcę skutera, próbując odebrać mu pojazd. Wszystko uwieczniła kamera monitoringu.

Atak za atakiem. Chwile grozy w centrum Wrocławia

Świadkiem tej napaści była 32-letnia kierująca oplem. Kobieta wysiadła ze swojego pojazdu, chcąc pomóc zaatakowanemu mężczyźnie. Napastnik wykorzystał ten moment, wsiadł do pozostawionego samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia w niewiadomym kierunku.

To nie zakończyło serii brutalnych ataków mężczyzny. Według relacji wrocławskiej policji, pojawił się następnie w okolicach ulicy Więckowskiego, obierając sobie za cel 36-letnią kierującą volkswagenem. Sprawca uderzył ją w twarz, nakazując opuszczenie pojazdu.

Zaraz po tym incydencie mężczyzna wbiegł do restauracji. Zabrał stamtąd nóż, po czym zdecydował się na dokonanie samookaleczenia.

Wytropił go policyjny pies. Zatrzymanie 38-latka

Służby otrzymały zgłoszenie o tych niebezpiecznych sytuacjach. Na nogi postawiono kryminalnych z wrocławskich Krzyków, specjalistów od przestępczości samochodowej z komendy miejskiej oraz przewodnika z psem tropiącym. Akcja służb przyniosła szybki efekt w postaci namierzenia mężczyzny. Mężczyzna, zamieszkujący na co dzień ołbińskie osiedle, został obezwładniony i przetransportowany do aresztu.

O szczegółach policyjnej interwencji opowiedziała podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Dziś mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące dwukrotnego usiłowania rozboju oraz krótkotrwałego użycia pojazdu. W przypadku przestępstwa rozboju z art. 280 § 1 Kodeksu karnego grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Ostateczna kwalifikacja prawna czynów i wymiar ewentualnej kary zależą od ustaleń postępowania i rozstrzygnięcia sądu - przekazała policjantka.

Za popełnione czyny zatrzymanemu może grozić nawet do 15 lat odsiadki. Obecnie sprawę bada komisariat Wrocław-Krzyki, a nadzór nad śledztwem sprawuje Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki-Zachód.

- Ponadto jutro odbędzie się posiedzenie sądu w tej sprawie, który zdecyduje o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego

- przekazała w oficjalnym komunikacie podkomisarz Aleksandra Freus.