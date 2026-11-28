Trzech nastolatków w wieku 12 i 14 lat zdewastowało dwa zejścia do przejścia podziemnego w Legnicy, a straty oszacowano na ponad 55 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze namierzyli nieletnich wandali, którzy w obecności rodziców przyznali się do zniszczenia schodów.

Materiały trafią do Sądu Rodzinnego, gdzie 14-latek odpowie za czyn karalny, natomiast 12-latków czeka postępowanie w sprawie o demoralizację.

Zdewastowane przejście podziemne w Legnicy. Straty oszacowano na ponad 55 tysięcy złotych

Wandale poważnie uszkodzili dwa zejścia przejścia podziemnego w Legnicy. Urząd Miasta Legnica opublikował zdjęcia z miejsca zdarzenia i przekazał, że łączna wartość powstałych strat została oszacowana na ponad 55 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w krótkim czasie ustalili tożsamość trzech osób odpowiedzialnych za zniszczenia. Okazało się, że za aktem wandalizmu stoją dzieci, dla których dewastacja wspólnego mienia stanowiła prawdopodobnie jedynie formę rozrywki.

Sąd Rodzinny zajmie się nieletnimi z Legnicy. Jaka kara czeka 14-latka i 12-latków?

Podczas prowadzonych działań legniccy mundurowi zatrzymali 14-latka i ze względu na charakter sprawy umieścili go w Policyjnej Izbie Dziecka. Następnego dnia w obecności rodziców wykonano z nim czynności procesowe, po których chłopak wrócił do domu.

Śledczy ustalili, że w niszczeniu schodów brało udział także dwóch młodszych chłopców. Dwaj 12-latkowie stawili się w legnickiej komendzie razem ze swoimi opiekunami prawnymi. Z informacji przekazanych przez śledczych wynika, że wszyscy trzej nieletni w obecności rodziców przyznali się do winy i potwierdzili uszkodzenie schodów w przejściu podziemnym.

Policjanci przekażą teraz zgromadzony materiał dowodowy do Sądu Rodzinnego, a odpowiedzialność prawna sprawców będzie zależała od ich wieku. Najstarszy, 14-letni uczestnik zdarzenia odpowie bezpośrednio za popełnienie czynu karalnego, natomiast wobec dwóch 12-latków ruszy postępowanie dotyczące demoralizacji. Ostateczną decyzję w sprawie konsekwencji oraz środków wychowawczych wobec nastolatków podejmie Sąd Rodzinny.

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