Chciał dać ukochanej kwiaty, teraz grozi mu 10 lat więzienia. Nietypowa kradzież w Głogowie

Do nietypowej kradzieży doszło w Głogowie. Jak informuje dolnośląska policja, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w sprawie włamania do jednego z automatów z kwiatami. Rozpoczęli poszukiwania sprawców i wkrótce ustalili, kto odpowiada za zniszczenie urządzenia i kradzież znajdującego się w nim bukietu. Okazało się, że jeden z podejrzanych chciał podarować kwiaty swojej partnerce. Postanowił jednak zdobyć je bez płacenia. Kiedy nie udało mu się otworzyć skrytki w automacie, z pomocą przyszedł mu kolega. Mężczyźni wybili szybę i zabrali bukiet.

Ukradli kwiaty dla ukochanej. Teraz staną przed sądem

"Romantyczny" gest może mieć dla obu mężczyzn bardzo poważne konsekwencje. Właściciel automatu oszacował straty na ponad 2 tys. zł. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem połączonej ze zniszczeniem mienia. Za takie przestępstwo grozi im kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Dolnośląska policja opublikowała też nagranie z monitoringu pokazujące całą sytuację. Wygląda na to, że zakochany z Głogowa narobił sobie wstydu na całą Polskę.

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