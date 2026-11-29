Polkowiccy funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zabezpieczyli 43 sztuki amunicji, w tym naboje Magnum i Parabellum, podczas przeszukania miejsca zamieszkania 35-latka 24 listopada 2026 roku.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Podejrzany tłumaczył policjantom, że znalazł amunicję na terenie ogródków działkowych.

Przeszukanie w Polkowicach. Policja ujawniła naboje typu Magnum i Parabellum

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach wpadli na trop mieszkańca regionu, który według ich ustaleń mógł wejść w posiadanie niebezpiecznych przedmiotów. Mundurowi postanowili natychmiast zweryfikować te doniesienia i złożyli niezapowiedzianą wizytę w miejscu zamieszkania 35-latka.

Podczas szczegółowego sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych, podejrzenia polkowickich stróżów prawa szybko się potwierdziły. Policjanci zabezpieczyli 43 sztuki amunicji, w tym naboje bojowe typu Magnum oraz Parabellum. Na posiadanie tego typu środków bojowych w Polsce wymagane jest specjalne pozwolenie, którego zatrzymany mężczyzna nie posiadał. W związku z ujawnieniem nielegalnego arsenału, 35-latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Zarzuty za posiadanie amunicji bez zezwolenia. Jaka kara grozi 35-latkowi?

Kolejnego dnia po zatrzymaniu, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, prokurator przedstawił mieszkańcowi powiatu polkowickiego oficjalny zarzut. Dotyczy on posiadania amunicji bez wymaganego prawem zezwolenia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia.

Podejrzany tłumaczył mundurowym, że nie zakupił nabojów na czarnym rynku, lecz znalazł je przypadkowo podczas pobytu na terenie lokalnych ogródków działkowych. Zamiast jednak zgłosić to odkrycie odpowiednim służbom, postanowił zabrać niebezpieczne znalezisko do swojego domu. O dalszym losie 35-latka zadecyduje teraz sąd. Zgodnie z polskim Kodeksem karnym, za nielegalne posiadanie broni lub amunicji grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

Dolnośląscy policjanci przy okazji tej sprawy przypominają i apelują do wszystkich obywateli. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających broń, naboje, niewybuchy czy materiały wybuchowe, pod żadnym pozorem nie wolno ich dotykać, przenosić ani tym bardziej zabierać do miejsc zamieszkania. O każdym takim znalezisku należy niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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