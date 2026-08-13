Szok we Wrocławiu! Zaatakował w biały dzień. Policja szuka tego mężczyzny

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-13 13:13

Na wrocławskiej ulicy Sopockiej doszło do niezwykle brutalnego incydentu. Nieustalony dotąd mężczyzna uderzył w głowę przechodnia, wyrządzając mu poważne i trwałe obrażenia. Policjanci właśnie upublicznili wizerunek podejrzanego, prosząc mieszkańców o wsparcie w jego namierzeniu.

Brutalny atak w Śródmieściu. Poszukiwany mężczyzna we Wrocławiu

Policjanci z Dolnego Śląska bezustannie próbują namierzyć sprawcę agresywnego napadu, do którego doszło na Śródmieściu we Wrocławiu. Ofiara zdarzenia z 19 kwietnia 2026 roku odniosła bardzo poważne obrażenia, a śledczy dopiero po pewnym czasie zdecydowali się upublicznić wizerunek sprawcy w mediach.

- 19 kwietnia br. w godz. 10.00 -10.30 przy ul. Sopockiej doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 (trwały uszczerbek na zdrowiu) poprzez zadanie uderzenia w okolicę głowy

- przekazała asp. szt. Anna Nicer, reprezentująca Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

Dotychczasowe działania policji nie przyniosły oczekiwanego przełomu i sprawca nadal się ukrywa. Właśnie dlatego zdecydowano się na pokazanie twarzy poszukiwanego.

Ubiór i rysopis poszukiwanego we Wrocławiu

Policjanci szczegółowo opisali wygląd podejrzanego o pobicie przechodnia. W momencie ataku mężczyzna rzucał się w oczy ze względu na swój ubiór oraz specyficzne uczesanie.

Odzież poszukiwanego w dniu napadu:

  • szarą bluzkę i czarną kamizelkę,
  • czarne krótkie spodenki,
  • szare buty sportowe.

Wygląd:

  • włosy zaczesane do góry i spięte w tzw. kitkę,
  • długa broda.

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Śledczy ze Śródmieścia gorąco proszą mieszkańców o natychmiastowe zgłoszenia, jeśli tylko rozpoznają agresora z udostępnionych fotografii. Dosłownie każda, nawet najdrobniejsza wskazówka może popchnąć dochodzenie do przodu.

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- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście prowadzą czynności w sprawie uszkodzenia ciała mężczyzny we Wrocławiu na ul. Sopockiej, do którego doszło 19 kwietnia 2026 roku. Na zdjęciu publikujemy wizerunek sprawcy

- brzmi krótki komunikat wydany przez wrocławskich stróżów prawa w związku z prowadzonym śledztwem.

Osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami na temat miejsca przebywania lub tożsamości napastnika proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z najbliższą komendą w celu przekazania informacji.

- W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. : 47 87 143 58, 47 87 132 90 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość

- przekazała asp. szt. Anna Nicer.

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