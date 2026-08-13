Brutalny atak w Śródmieściu. Poszukiwany mężczyzna we Wrocławiu
Policjanci z Dolnego Śląska bezustannie próbują namierzyć sprawcę agresywnego napadu, do którego doszło na Śródmieściu we Wrocławiu. Ofiara zdarzenia z 19 kwietnia 2026 roku odniosła bardzo poważne obrażenia, a śledczy dopiero po pewnym czasie zdecydowali się upublicznić wizerunek sprawcy w mediach.
- 19 kwietnia br. w godz. 10.00 -10.30 przy ul. Sopockiej doszło do naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej dni 7 (trwały uszczerbek na zdrowiu) poprzez zadanie uderzenia w okolicę głowy
- przekazała asp. szt. Anna Nicer, reprezentująca Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.
Dotychczasowe działania policji nie przyniosły oczekiwanego przełomu i sprawca nadal się ukrywa. Właśnie dlatego zdecydowano się na pokazanie twarzy poszukiwanego.
Ubiór i rysopis poszukiwanego we Wrocławiu
Policjanci szczegółowo opisali wygląd podejrzanego o pobicie przechodnia. W momencie ataku mężczyzna rzucał się w oczy ze względu na swój ubiór oraz specyficzne uczesanie.
Odzież poszukiwanego w dniu napadu:
- szarą bluzkę i czarną kamizelkę,
- czarne krótkie spodenki,
- szare buty sportowe.
Wygląd:
- włosy zaczesane do góry i spięte w tzw. kitkę,
- długa broda.
Wrocławska policja apeluje. Gdzie dzwonić w sprawie pobicia na Sopockiej?
Śledczy ze Śródmieścia gorąco proszą mieszkańców o natychmiastowe zgłoszenia, jeśli tylko rozpoznają agresora z udostępnionych fotografii. Dosłownie każda, nawet najdrobniejsza wskazówka może popchnąć dochodzenie do przodu.
Polecany artykuł:
- Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście prowadzą czynności w sprawie uszkodzenia ciała mężczyzny we Wrocławiu na ul. Sopockiej, do którego doszło 19 kwietnia 2026 roku. Na zdjęciu publikujemy wizerunek sprawcy
- brzmi krótki komunikat wydany przez wrocławskich stróżów prawa w związku z prowadzonym śledztwem.
Osoby dysponujące jakimikolwiek informacjami na temat miejsca przebywania lub tożsamości napastnika proszone są o niezwłoczne skontaktowanie się z najbliższą komendą w celu przekazania informacji.
- W przypadku rozpoznania mężczyzny na zdjęciu prosimy o pilny kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Śródmieście pod nr tel. : 47 87 143 58, 47 87 132 90 bądź najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112. Gwarantujemy anonimowość
- przekazała asp. szt. Anna Nicer.