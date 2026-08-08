Śmierć 19-letniej Walentyny. Kobieta wypadła z okna na czwartym piętrze. Szokujące nagranie trafiło do sieci

Tragedia w mieszkaniu we Wrocławiu. Walentyna prawdopodobnie próbowała uciec

Zgromadzone dowody wskazują, że 19-latka przebywała w lokalu 38-letniego mężczyzny pod przymusem. Wrocławska prokuratura oficjalnie potwierdziła, że podejrzany zablokował jej możliwość wyjścia, co zaowocowało postawieniem mu konkretnego zarzutu. Mieszkańcy bloku, na których powołuje się „Gazeta Wrocławska”, wspominali o odgłosach karczemnej kłótni dochodzących zza drzwi. Istnieje hipoteza, że młoda kobieta podjęła desperacką próbę ucieczki i właśnie wtedy runęła w dół z wysokości czwartego piętra.

Prowadzący dochodzenie zaznaczają, że sprawa ma charakter wielowątkowy, a detale dotyczące zgonu młodej kobiety są wciąż szczegółowo badane. Obecnie sformułowane zarzuty dla zatrzymanego nie dotyczą bezpośrednio samego zrzucenia ofiary z balkonu. Mimo to prokuratorzy biorą pod uwagę scenariusz, w którym agresywne zachowanie mężczyzny doprowadziło do tragicznego finału.

Agresja wobec ratownika medycznego w trakcie reanimacji 19-latki

W internecie pojawił się amatorski film z miejsca zdarzenia, którego autentyczność zweryfikowali dziennikarze „Gazety Wrocławskiej”. Materiał wideo ukazuje załogę pogotowia walczącą o życie ciężko rannej Walentyny. Nagle do akcji wkracza rozebrany od pasa w górę napastnik, który wymierza cios nogą jednemu z udzielających pomocy medyków. Agresor został błyskawicznie powalony na ziemię przez pozostałych członków zespołu ratowniczego.

Z informacji zgromadzonych przez organy ścigania wynika, że 38-latek wpadł w furię z kuriozalnego powodu. Mężczyzna miał rzekomo ubzdurać sobie, że medyk asekurujący głowę poszkodowanej zamierza złożyć pocałunek na jej ustach. Ta całkowicie irracjonalna i chora zazdrość popchnęła go do fizycznego ataku na funkcjonariusza publicznego.

Areszt dla 38-latka i trzy prokuratorskie zarzuty w sprawie

Prokuratura przedstawiła zatrzymanemu trzy odrębne zarzuty:

dokonanie gwałtu na innej kobiecie,

bezprawne przetrzymywanie 19-letniej Walentyny,

fizyczny atak na wykonującego swoje obowiązki ratownika medycznego.

Za najcięższe z wymienionych przestępstw, jakim jest wymuszenie obcowania płciowego, kodeks karny przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu podejrzany trafił do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Apel rodziny i poszukiwania świadków tragedii

Rodzina zmarłej dziewczyny zamieszcza w mediach społecznościowych dramatyczne prośby o wsparcie w zrekonstruowaniu minionych wydarzeń. Wrocławska prokuratura również wystosowała oficjalny komunikat z prośbą o kontakt do wszystkich osób posiadających wiedzę w tej sprawie. Poszukiwani są zarówno naoczni świadkowie samego lotu w dół, jak i sąsiedzi, którzy rejestrowali krzyki dobiegające z mieszkania zatrzymanego.

Kierunki prokuratorskiego śledztwa dotyczącego śmierci na Kuźnikach

Obecnie organy ścigania koncentrują się na analizie następujących kwestii:

dokładny przebieg sprzeczki w zamkniętym lokalu,

działania podejmowane przez 38-latka tuż przed dramatem,

precyzyjne przyczyny i mechanizm wypadnięcia z okna,

kompleksowa analiza zabezpieczonego nagrania wideo z napaścią na załogę karetki.

To bez wątpienia jedna z najmroczniejszych spraw kryminalnych w stolicy Dolnego Śląska z ostatnich miesięcy. Każdy nowy dowód może rzucić zupełnie inne światło na to, co dokładnie rozegrało się na osiedlu Kuźniki.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie