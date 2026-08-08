15-latek ugodzony ostrym narzędziem. Policja zatrzymała dwóch nastolatków

Zatrzymanie dwóch 16-latków w sprawie ataku na 15-latka

Funkcjonariusze z Kamiennej Góry oficjalnie przyznają, że z piątkowym atakiem przy ul. Księcia Bolka I prawdopodobnie powiązani są dwaj szesnastolatkowie. W tym właśnie miejscu, w okolicach godziny 19:00 rozegrał się prawdziwy dramat, kiedy to z użyciem ostrego narzędzia brutalnie zraniono piętnastolatka.

Przedstawicielka miejscowej komendy poinformowała o aktualnych krokach podjętych przez służby. „Mundurowi zlokalizowali nieletnich i obecnie prowadzone są z nimi czynności. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry” – przekazała mł. asp. Katarzyna Trzepak z lokalnej komendy.

Na tym etapie śledczy nie chcą jeszcze zdradzać, jakiego dokładnie przedmiotu użyto podczas brutalnej napaści. Nie wiadomo również oficjalnie, w jakich relacjach pozostawali ze sobą zaangażowani w incydent chłopcy.

Ranny 15-latek w szpitalu walczy o życie

Zaatakowany nastolatek trafił do placówki medycznej, gdzie specjaliści określają jego sytuację jako niezwykle ciężką i bezpośrednio zagrażającą życiu. Z policyjnych ustaleń wynika, że chłopiec doznał bardzo rozległych obrażeń, dlatego medycy nieustannie toczą batalię o jego powrót do zdrowia.

Rzeczniczka miejscowej policji krótko odniosła się do sytuacji poszkodowanego. „Ten młody chłopak w tej chwili przebywa w szpitalu. Jego stan jest poważny” – podkreśla mł. asp. Trzepak.

Policja w Kamiennej Górze ustala przebieg napaści

Bezpośrednio w miejscu tragicznych wydarzeń swoje obowiązki wykonywali stróże prawa, którzy skupili się na działaniach operacyjno-procesowych. Funkcjonariusze intensywnie zbierają zeznania od naocznych świadków incydentu, zabezpieczają nagrania z okolicznych kamer i próbują zrekonstruować szczegółowy scenariusz tego ataku.

Prowadzący śledztwo nadal nie są w stanie kategorycznie stwierdzić, czy piętnastolatek padł ofiarą wyłącznie jednego agresora, czy też w zdarzeniu brało udział większe grono osób. Z tego względu zatrzymanie wspominanej dwójki nastolatków może okazać się absolutnym przełomem i pomóc w całkowitym rozwikłaniu tej sprawy.

Dalsze losy śledztwa wobec zatrzymanych 16-latków

Ze względu na dobro trwającego postępowania funkcjonariusze odmawiają ujawniania jakichkolwiek dodatkowych szczegółów. Jest jednak pewne, że przesłuchania ujętych przez służby szesnastolatków mogą całkowicie zdefiniować dalszy tor tego śledztwa. Jeżeli przypuszczenia o ich winie znajdą pokrycie w faktach, akta zostaną przekazane do sądu rodzinnego, gdzie nieletni poniosą poważne konsekwencje.

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