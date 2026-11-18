Zabójstwo 11-letniej Danusi w Jeleniej Górze. Jest decyzja sądu

Zbrodnia w Jeleniej Górze wstrząsnęła opinią publiczną w całym kraju. Ciało 11-letniej Danusi znaleziono 15 grudnia 2025 roku w pobliżu szkoły podstawowej, do której uczęszczała dziewczynka. Śledczy ustalili, że bezpośrednią przyczyną zgonu były rany zadane za pomocą ostrego narzędzia, co od początku wskazywało na udział osób trzecich.

Kolejne ustalenia organów ścigania przyniosły wstrząsające informacje na temat domniemanego sprawcy. Mundurowi zatrzymali zaledwie 12-letnią koleżankę ofiary z tej samej placówki edukacyjnej. Według zgromadzonego materiału dowodowego to właśnie rok starsza uczennica dopuściła się tego brutalnego czynu.

Przepisy prawa wykluczają jednak pociągnięcie 12-letniej dziewczynki do odpowiedzialności karnej, dlatego całą sprawą zajął się właściwy sąd rodzinny.

Jeleniogórski Sąd Rejonowy przez długie miesiące nie informował o postępach w tym głośnym postępowaniu. Teraz wyszło na jaw, że 16 listopada 2026 roku wydano końcowe rozstrzygnięcie w sprawie. Sędziowie zdecydowali o zamknięciu procedury i nałożeniu na nieletnią sprawczynię środka o charakterze leczniczym.

W świetle artykułu 17 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich takie rozwiązanie ma bardzo konkretne podstawy prawne. Wymiar sprawiedliwości decyduje o zastosowaniu środka leczniczego wobec nieletniego w sytuacjach, gdy biegli zdiagnozują u niego uzależnienie, chorobę psychiczną bądź inne zakłócenia czynności psychicznych. Mimo że sąd w Jeleniej Górze nadal chroni detale procesu, sam charakter werdyktu jednoznacznie sugeruje wystąpienie takich właśnie okoliczności u 12-latki.

Wydane przez sąd postanowienie nie ma jeszcze statusu prawomocnego.

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Śmierć 11-letniej Danusi. Kontrola kuratorium w szkole w Jeleniej Górze

Informacja o tym, że 12-latka w tak bezwzględny sposób pozbawiła życia młodszą o rok koleżankę, wywołała w społeczeństwie ogromne poruszenie. Zaskoczenie było tym większe, że obie uczennice kształciły się w innych klasach i nie utrzymywały ze sobą bliższych kontaktów. Opinia publiczna od początku zastanawiała się, jakie wydarzenie pomiędzy dziewczynkami doprowadziło do tak wielkiego dramatu.

Z opowieści innych dzieci uczęszczających do tej samej placówki wynika, że obwiniana o ten czyn 12-latka interesowała się tematyką militarną i wiązała swoją przyszłość ze szkołą wojskową. Rówieśnicy wspominali również, że nastolatka miała przynosić na teren szkoły nóż określany jako finka.

Tragiczny w skutkach atak nastąpił w momencie, kiedy 11-letnia Danusia była w drodze powrotnej z lekcji do swojego domu.

„Wspaniała, zdolna dziewczynka, osiągająca bardzo wysokie wyniki w nauce. Wzorowa uczennica, która brała udział w zajęciach wolontariatu szkolnego, wspierała innych uczniów. Angażowała się we wszelkiego rodzaju konkursy, zawody sportowe. Wszechstronnie uzdolniona, bardzo pogodna uczennica. Jest to dla nas wszystkich ogromna strata” – wspominał zmarłą dyrektor SP 10 w Jeleniej Górze Paweł Domagała.

W następstwie tych tragicznych wydarzeń do placówki, w której uczyły się obie dziewczynki, wkroczyli wizytatorzy z kuratorium oświaty. Przeprowadzona inspekcja ujawniła szereg uchybień, w tym brak systematyczności w stosowaniu kart samooceny ucznia oraz ignorowanie przez dyrekcję niepokojących sygnałów, które się w tych dokumentach pojawiały. Kontrolerzy wytknęli również, że powierzenie jednej osobie obowiązków wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz pedagoga specjalnego negatywnie odbijało się na skuteczności jej pracy.

Zabójstwo 11-letniej uczennicy pozostawiło głęboki ślad w sercach mieszkańców regionu. Aby uczcić pamięć zamordowanej Danusi, 24 stycznia tego roku zorganizowano na ulicach Jeleniej Góry specjalny Marsz Ciszy.