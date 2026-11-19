Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Na podstawie najnowszych danych ze stacji pomiarowych jakość powietrza we Wrocławiu jest dziś dobra. Zarówno na wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego, jak i przy Alei Wiśniowej poziom zanieczyszczeń utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Umiarkowane podmuchy wiatru sprawiają, że dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie gromadzą się tuż przy ziemi, lecz są sprawnie rozpraszane w atmosferze.

Dla wrocławian oznacza to idealny moment na przewietrzenie mieszkań oraz aktywność fizyczną na zewnątrz. Sprzyjająca aura i czyste powietrze zachęcają do spacerów wzdłuż Odry oraz spędzania czasu w lokalnych parkach.

Jak odczytywać dzisiejsze (19.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Według oficjalnych wytycznych GIOŚ dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, natomiast dla PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³ (dla porównania dobowa norma zalecana przez WHO wynosi 15 µg/m³). Odczyty z wrocławskich stacji pomiarowych przedstawiają się następująco:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego – podczas pomiaru o godzinie 08:20 (odczyt PM2.5 z godziny 08:00) stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 7.9 µg/m³, co stanowi jedynie ok. 53% dobowego limitu WHO. Wskaźnik dla pyłu PM10 również został oceniony jako bardzo dobry.

– podczas pomiaru o godzinie 08:20 (odczyt PM2.5 z godziny 08:00) stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 7.9 µg/m³, co stanowi jedynie ok. 53% dobowego limitu WHO. Wskaźnik dla pyłu PM10 również został oceniony jako bardzo dobry. Wrocław, Al. Wiśniowa – podczas pomiaru o godzinie 08:25 stacja wykazała wskaźnik bardzo dobry dla pyłu PM10 oraz PM2.5, a ogólny indeks jakości powietrza określono tu jako dobry.

Zarejestrowane odczyty wskazują, że stężenia pyłów mieszczą się w wyznaczonych granicach bezpieczeństwa.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna mieszanina dymu z kominów, spalin z samochodów i wilgotnego powietrza. Powstaje najczęściej wtedy, gdy bezwietrzna pogoda blokuje zanieczyszczenia tuż nad ziemią i nie pozwala im ulecieć w górę. Te drobne cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu mogą podrażniać płuca i drogi oddechowe. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdzaj indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie