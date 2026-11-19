Tragiczny wypadek motocyklowy w Kraśniku Górnym

Dramat rozegrał się w środowy późny wieczór około godziny 22.00. Ze wstępnych ustaleń przekazanych przez funkcjonariuszy policji wynika, że na łuku drogi kierujący jednośladem stracił panowanie nad motocyklem, co doprowadziło do tragedii.

Dodatkowe informacje o samym przebiegu zdarzenia opublikował lokalny serwis Bolec.info. Z relacji dziennikarzy tego portalu wynika, że motocykl z dwojgiem młodych ludzi najpierw wjechał w ogrodzenie, a potem rozbił się na drzewie.

W wypadku pod Bolesławcem zginęło dwoje 16-latków

Wypadek okazał się śmiertelny dla obojga podróżujących jednośladem, a ich życia nie zdołano uratować. Policjanci potwierdzili, że zmarłe osoby miały po 16 lat i były mieszkańcami powiatu bolesławieckiego.

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Kraśnik Górny w województwie dolnośląskim. Wszczęte w tej sprawie postępowanie ma na celu dokładne wyjaśnienie przyczyn utraty kontroli nad pojazdem.

Śledztwo policji i prokuratury po tragedii na Dolnym Śląsku

Służby prowadzą na miejscu tragedii działania, które mają odtworzyć szczegółowy przebieg tego koszmarnego zdarzenia. Wszelkie czynności wykonują funkcjonariusze policji pracujący pod bezpośrednim nadzorem prokuratora.

Zadaniem śledczych jest teraz ustalenie wszystkich czynników, które doprowadziły do dramatu na drodze. Służby zapowiadają, że nowe komunikaty dotyczące tego wypadku pojawią się wkrótce.