Ryanair uruchamia nowe egzotyczne połączenie z Wrocławia. Gdzie polecimy?

Port Lotniczy Wrocław poinformował o uruchomieniu nowej trasy, która pozwoli pasażerom szybko dostać się do Maroka. Od końca października Ryanair rozpocznie regularne loty do Marrakeszu.

Nowy kierunek pojawi się w rozkładzie od 25 października. Samoloty będą kursować dwa razy w tygodniu - w piątki oraz niedziele, co daje możliwość zaplanowania zarówno krótkiego wypadu, jak i kilkudniowego urlopu.

Z Wrocławia prosto do Marrakeszu

Marrakesz od lat przyciąga turystów z całego świata wyjątkową atmosferą. To miasto pełne kontrastów, gdzie zabytkowe uliczki, orientalne targowiska i aromaty lokalnych potraw tworzą niepowtarzalny klimat. Nowe połączenie może zainteresować osoby szukające alternatywy dla klasycznych europejskich kierunków. Bezpośredni lot z Dolnego Śląska pozwoli szybciej dotrzeć do miejsca, które słynie z intensywnych kolorów, energii i egzotycznej kultury.

- Port Lotniczy Wrocław poszerza swoją siatkę połączeń o nowy kierunek. Od 25 października pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio ze stolicy Dolnego Śląska do marokańskiego Marrakeszu. Rejsy będą realizowane przez linie lotnicze Ryanair dwa razy w tygodniu - w piątki i niedziele

- przekazuje Bartosz Wiśniewski, rzecznik prasowy Portu Lotniczego we Wrocławiu.

Jesienią w Marrakeszu czeka słońce i temperatury około 25 stopni

Nowa trasa może być szczególnie atrakcyjna w okresie jesienno-zimowym. Kiedy w Polsce pojawiają się chłodniejsze dni, w Marrakeszu nadal można liczyć na przyjemną pogodę. Latem temperatury w mieście potrafią przekraczać 40 st. C, jednak październik i listopad przynoszą znacznie bardziej komfortowe warunki - zwykle około 25-28 st. C. To dobry czas na zwiedzanie, spacery po zabytkowej części miasta czy odkrywanie marokańskiej kuchni.

Bilety np. na listopadowe terminy można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.

Atrakcje Marrakeszu

Jednym z miejsc, którego nie można pominąć podczas wizyty w Marrakeszu, jest słynny plac Jemaa el-Fna. W ciągu dnia można tam kupić między innymi świeżo wyciskane soki pomarańczowe, a wieczorem miejsce zamienia się w ogromne centrum ulicznego jedzenia i rozrywki. Muzycy, sprzedawcy, lokalne przysmaki oraz opowiadacze historii tworzą atmosferę, która od lat zachwyca podróżnych.

Lotnisko we Wrocławiu stawia na kolejne zagraniczne kierunki

Marrakesz będzie drugim marokańskim kierunkiem dostępnym z Wrocławia - po Agadirze. Zdaniem przedstawicieli lotniska nowa trasa może przyciągnąć wielu podróżnych z Dolnego Śląska i okolic.

- Marrakesz to drugie, po Agadirze, marokańskie miasto, które znajdzie się w naszej siatce połączeń. Jest różnorodny, pełen energii i oferuje słoneczną pogodę w okresie, gdy w Polsce rozpoczyna się jesień. Jesteśmy przekonani, że nowe połączenie spotka się z dużym zainteresowaniem pasażerów zarówno z Wrocławia, jak i z całego regionu

- podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

Marrakesz to również świetna baza wypadowa do dalszego poznawania Maroka. Turyści mogą stąd ruszyć między innymi w stronę gór Atlas albo odkrywać południowe regiony kraju.

Ryanair dodaje kolejną nowość z Wrocławia

Połączenie do Marrakeszu nie jest jedyną zmianą w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira. Przewoźnik przygotował również trasę do Madrytu.

- Loty do Marrakeszu będą drugą nowością linii Ryanair w tegorocznym sezonie zimowym. Od kilku tygodni w systemie sprzedażowym irlandzkiego przewoźnika dostępne jest również połączenie z Wrocławia do Madrytu. Loty do stolicy Hiszpanii będą realizowane od 26 października trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki

- informuje Bartosz Wiśniewski.

Nowe kierunki mają zwiększyć możliwości podróżowania mieszkańców regionu i ułatwić planowanie wyjazdów poza szczytem wakacyjnego sezonu.