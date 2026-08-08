15-latek z Kamiennej Góry w stanie krytycznym. 16-latek podejrzany o brutalny atak

Jeden z zatrzymanych wrócił do domu. Drugi – podejrzany o napaść

Funkcjonariusze poinformowali, że szesnastoletni mieszkaniec miasta ma status podejrzanego o atak z wykorzystaniem niebezpiecznego narzędzia na młodszego o rok chłopaka. W początkowej fazie dochodzenia w rękach policji znalazło się dwóch szesnastolatków. Jednak po przeprowadzeniu wstępnych działań dochodzeniowych, podjęto decyzję o zwolnieniu jednego z nich. Drugi z nastolatków został umieszczony w policyjnej izbie dziecka.

– Policjanci po wykonaniu niezbędnych czynności z jednym z 16‑latków zwolnili go do domu. Natomiast drugi nieletni został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka – przekazała mł. asp. Katarzyna Trzepak.

To właśnie wobec tego drugiego młodego człowieka prowadzone są obecnie główne działania śledcze, jako głównego podejrzanego o dokonanie ataku na 15-latka.

Sąd rodzinny zdecyduje o jego przyszłości

Szesnastolatek przebywający w policyjnej izbie dziecka czeka na orzeczenie sądu rodzinnego, który rozpatrzy jego sprawę. Wśród możliwych scenariuszy znajduje się skierowanie go do schroniska dla osób nieletnich, chociaż sąd może zastosować również inne rozwiązania, w oparciu o zgromadzone dowody i analizę sytuacji.

Służby nie podają do wiadomości publicznej, jakim dokładnie przedmiotem zadano ciosy, ani nie komentują ewentualnych powiązań między ofiarą a napastnikiem. Śledczy gromadzą nagrania z kamer, rozmawiają z osobami, które mogły widzieć zdarzenie, i dokładnie sprawdzają wszystkie okoliczności.

Walka o życie 15‑latka. LPR zabrał go do Wrocławia

Od momentu napaści, kondycję piętnastolatka oceniano jako bardzo złą i zagrażającą jego życiu. Zespół ratownictwa medycznego udzielił mu wsparcia na miejscu, po czym chłopak został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu przy użyciu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co było konieczne ze względu na jego krytyczny stan.

Medycy we Wrocławiu dokładają wszelkich starań, aby uratować młodego pacjenta, podczas gdy społeczność Kamiennej Góry z niepokojem obserwuje rozwój sytuacji.

Śledztwo przyspiesza

W początkowym etapie sprawy rozpatrywano udział dwóch osób, lecz obecnie uwaga śledczych skupia się na jednym podejrzanym szesnastolatku. Mundurowi zaznaczają jednak, że postępowanie jest w toku i mogą w nim zaistnieć nowe okoliczności, które wpłyną na dalszy przebieg sprawy.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie