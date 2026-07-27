Górski raj w Karkonoszach znów otwarty! Powstały wyjątkowe kładki wśród kosodrzewiny

Miłośnicy górskich wycieczek mają powody do zadowolenia. Karkonoski Park Narodowy zakończył modernizację jednego z najbardziej atrakcyjnych odcinków zielonego szlaku biegnącego przez okolice Śnieżnych Kotłów i Śnieżnych Stawków. Po zakończeniu wszystkich prac trasa ponownie została udostępniona odwiedzającym.

Remont objął najbardziej wymagające fragmenty trasy

Modernizacja koncentrowała się na odcinkach, które od lat sprawiały trudności turystom. W ramach inwestycji poprawiono stan kamiennej nawierzchni oraz wykonano dwie nowe kładki. Jedna z nich prowadzi przez fragment gęstej kosodrzewiny, natomiast druga powstała w pobliżu Śnieżnego Stawku, gdzie przy wyższym poziomie wody przejście często było utrudnione.

Nowe kładki mają chronić unikalną przyrodę

Powodem budowy nowych przejść była nie tylko wygoda turystów. Osoby omijające błotniste lub zalane fragmenty schodziły z wyznaczonej trasy, co prowadziło do niszczenia chronionej roślinności i pogłębiało proces erozji.

- Turyści, próbując ominąć mokre lub trudne odcinki, schodzili z wyznaczonej trasy, wchodzili w kosodrzewinę i niszczyli chronioną roślinność. Kładki skupiają ruch w jednym miejscu, pozwalają przejść suchą stopą, a jednocześnie ograniczają wydeptywanie i erozję

- wyjaśnia Karkonoski Park Narodowy.

Remont szlaku to element szerszych działań prowadzonych przez Karkonoski Park Narodowy. Jak podkreśla dyrektor KPN Andrzej Raj, inwestycje tego typu mają przede wszystkim służyć zachowaniu wyjątkowych walorów przyrodniczych regionu, a jednocześnie zwiększać bezpieczeństwo osób odwiedzających góry.

- Celem jest zabezpieczenie cennych zbiorowisk subalpejskich, ale również poprawa bezpieczeństwa osób wędrujących po górach

- czytamy w komunikacie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Jedna z najpiękniejszych tras w Karkonoszach

Odnowiony odcinek zachował swój naturalny charakter i nadal należy do najbardziej malowniczych miejsc w całych Karkonoszach. Wędrujący mogą podziwiać Mały Śnieżny Kocioł, Śnieżne Stawki oraz charakterystyczny polodowcowy krajobraz. Co ciekawe, przebieg szlaku nawiązuje do historycznej trasy wytyczonej jeszcze przed II wojną światową.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi około 6,6 mln zł, z czego blisko 5 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.