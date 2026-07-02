Sezon letni trwa w najlepsze, ale przewoźnicy nie zwalniają tempa i już teraz planują zimową siatkę połączeń. Port Lotniczy we Wrocławiu ma dobre informacje dla wszystkich podróżników. Jak przekazuje Bartosz Wiśniewski z Portu Lotniczego we Wrocławiu, Wizz Air zapowiada nowości z Wrocławia na na zimę 2026/2027. Polecimy do Hurghady i Turynu. To dwie zupełnie nowe propozycje dla osób, które chcą zaplanować zimowy wypoczynek.

Słońce Egiptu na wyciągnięcie ręki. Loty z Wrocławia do Hurghady

Pierwszą z nowości jest długo wyczekiwane połączenie do Egiptu. Loty z Wrocławia do Hurghady wystartują 25 października 2026 roku. Co ważne, będą realizowane aż trzy razy w tygodniu: we wtorki, czwartki i niedziele, aż do końca kwietnia 2027 roku. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy chcą zorganizować wyjazd na własną rękę, bez pośrednictwa biur podróży.

Hurghada to jeden z najpopularniejszych egipskich kurortów, który gwarantuje słońce nawet w środku zimy. To także prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku, oferujący idealne warunki do:

nurkowania i snorkelingu na rafach koralowych,

kitesurfingu i windsurfingu,

rejsów po Morzu Czerwonym.

A co z cenami? Już w październiku za lot z Wrocławia do Hurghady zapłacimy nawet 224 zł za osobę!

Na narty do Włoch! Zimowe szaleństwo w Turynie

Druga nowość w ofercie Wizz Air z pewnością ucieszy fanów białego szaleństwa. Od 16 stycznia 2027 roku polecimy z Wrocławia prosto do Turynu. Rejsy będą odbywać się raz w tygodniu, w soboty, co jest idealnym rozwiązaniem na tygodniowy wyjazd na narty.

Stolica Piemontu, położona u podnóża Alp, to doskonała baza wypadowa do najpopularniejszych ośrodków narciarskich w regionie. To jednak nie tylko propozycja dla narciarzy. Turyn to także świetny kierunek na zimowy city break, pozwalający połączyć aktywny wypoczynek z włoską kuchnią, kulturą i niepowtarzalnym alpejskim klimatem.

Rozwój siatki połączeń z wrocławskiego lotniska cieszy jego władze, które podkreślają korzyści dla pasażerów.

- Rozwój oferty Wizz Air we Wrocławiu to bardzo dobra wiadomość dla naszych pasażerów. Bezpośrednie połączenie do Hurghady daje podróżnym możliwość samodzielnego zaplanowania wypoczynku nad Morzem Czerwonym przez cały rok. Z kolei Turyn wzmacnia naszą zimową ofertę i otwiera dostęp do jednego z najciekawszych regionów narciarskich we Włoszech

- podkreśla Karol Przywara, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.

W letniej siatce połączeń przewoźnika znajduje się obecnie 16 kierunków, w tym uruchomione w 2026 roku trasy do Warny, Podgoricy, Ochrydy czy Katanii.