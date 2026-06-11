Porwali dwóch 20-latków we Wrocławiu i zamknęli w piwnicy. Bili ofiary i żądali pieniędzy

Obywatele Ukrainy zwabieni we Wrocławiu pod pretekstem pomocy. Zostali wywiezieni do piwnicy

Choć brzmi to jak scenariusz sensacyjnego filmu, do takich wydarzeń miało dojść pod koniec maja we Wrocławiu. Ofiarami byli dwaj 20-letni obywatele Ukrainy. Jak ustalili śledczy, mężczyźni zostali zwabieni pod pretekstem wyświadczenia przysługi – jeden na podwórko przy ul. Bardzkiej, drugi na parking przy ul. Świeradowskiej. Następnie mieli zostać siłą wsadzeni do samochodów i przewiezieni do piwnicy znajdującej się w lokalu gastronomicznym na wrocławskim Starym Mieście.

- Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, stosując wobec pokrzywdzonych przemoc oraz groźby. Doprowadzili również 20-latków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - wymuszając przekazanie haseł do aplikacji bankowych, zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych oraz zgromadzenie jak największej ilości gotówki, którą następnie pokrzywdzeni mieli przekazać sprawcom – informuje podkomisarz Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.

Po przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych funkcjonariusze ustalili tożsamość osób mogących mieć związek ze sprawą. W trakcie policyjnej akcji zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 25 do 30 lat. Wśród podejrzanych są obywatele Kazachstanu, Ukrainy oraz Tunezji.

Oprawcy usłyszeli poważne zarzuty. Zatrzymanym we Wrocławiu grozi nawet 25 lat więzienia

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie wszystkim zatrzymanym poważnych zarzutów dotyczących m. in. pozbawienia człowieka wolności ze szczególnym udręczeniem, dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenia rozbójniczego oraz pobicia. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec każdego z nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – dodaje podkomisarz Aleksandra Freus.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt. Za czyny, o które są podejrzewani, grozi kara sięgająca nawet 25 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i nie można wykluczyć kolejnych ustaleń.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie