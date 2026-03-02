Zalana stacja transformatorowa w USK

Niedziela przyniosła kryzysową sytuację w jednej z najważniejszych placówek medycznych na Dolnym Śląsku. Uniwersytecki Szpital Kliniczny utracił zasilanie, co sparaliżowało jego funkcjonowanie. Według nieoficjalnych doniesień, źródłem problemów była awaria instalacji wodnej. Wyciek doprowadził do zalania stacji transformatorowej, co w konsekwencji odcięło dopływ energii elektrycznej. Kierownictwo natychmiast uruchomiło procedury awaryjne.

Bezpieczeństwo chorych pod kontrolą

Przedstawiciele dyrekcji uspokajają, że życie i zdrowie hospitalizowanych osób nie jest zagrożone. Do opieki nad pacjentami oddelegowano dodatkowy personel, który czuwa nad sytuacją na oddziałach.

„Pragniemy zapewnić, że wszyscy pacjenci są bezpieczni. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność personel medyczny i techniczny, hospitalizowanych. W trybie pilnym wezwano dodatkowy który czuwa nad bezpieczeństwem osób hospitalizowanych”

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Dyrektor placówki, Beata Freier, zaznacza, że mimo utrudnień jednostka nie została całkowicie zamknięta, choć jej praca jest mocno ograniczona.

„Oczywiście jeśli ktoś do nas przyjdzie, na pewno otrzyma pomoc, bo nie zamykamy szpitala, tylko próbujemy rozwiązać problem”

- mówi w rozmowie z portalem wroclaw.pl.

Wojsko i MSWiA dostarczają zasilanie awaryjne

Na teren kompleksu przy ulicy Borowskiej błyskawicznie dostarczono zewnętrzne źródła energii. Transport agregatów prądotwórczych zrealizowano dzięki ścisłej kooperacji wojewody dolnośląskiego z resortami spraw wewnętrznych oraz obrony narodowej.

„W pierwszym etapie agregaty zabezpieczą zasilanie tlenowni, co gwarantuje ciągłość dostaw tlenu medycznego. Następnie nastąpi przełączenie zasilania całego obiektu na agregaty, co umożliwi osuszenie i naprawę zalanej stacji transformatorowej. Agregaty będą zabezpieczać funkcjonowanie szpitala do czasu usunięcia awarii i przywrócenia standardowej pracy stacji transformatorowej”

- informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Służby wojewody potwierdzają również, że nie ma konieczności przewożenia chorych do innych placówek. Ewakuacja szpitala nie jest planowana, a pacjenci pozostają bezpieczni. W celu zapewnienia optymalnej opieki, część osób została jedynie przesunięta do innych stref wewnątrz tego samego budynku.

Zmiany w przyjęciach i lista placówek zastępczych

Konsekwencją braku prądu jest wstrzymanie planowych przyjęć na oddziały. Personel administracyjny na bieżąco informuje telefonicznie pacjentów o odwołanych wizytach. W trybie awaryjnym pracuje także Szpitalny Oddział Ratunkowy.

"Dyspozytornia została poinformowana o awarii. W trybie natychmiastowym karetki zostały przekierowane do innych szpitali”

- wyjaśnia dr Janusz Sokołowski, kierujący SOR w rozmowie z portalem wroclaw.pl.

Władze USK przygotowały wykaz alternatywnych miejsc, gdzie chorzy mogą uzyskać niezbędną pomoc medyczną:

„Osobom, które wymagają pomocy nocnej i świątecznej opieki lekarskiej zalecamy by zgłaszać się do:”