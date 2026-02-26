Wrocław nową stolicą technologii w edukacji? Ta szkoła wchodzi do gry z poparciem gigantów IT i otwiera "Showroom"

Wybór szkoły średniej to dziś dla ósmoklasisty i jego rodziców jedna z najtrudniejszych decyzji. Zmieniający się rynek pracy i rozwój AI sprawiają, że tradycyjna "wiedza encyklopedyczna" przestaje wystarczać. Biznes mówi wprost: świat dorosłych nie szuka już chodzących encyklopedii, ale ludzi myślących, potrafiących pracować w zespole i rozumiejących technologię.

Odpowiedzią na te potrzeby ma być nowa placówka INFOTECH we Wrocławiu. Dlaczego akurat tutaj?

Wrocław - miasto, które nadaje tempo

Decyzja o otwarciu szkoły na Dolnym Śląsku nie była przypadkowa. Wrocław od lat jest domem dla odważnych innowatorów i globalnych gigantów IT. To tutaj bije technologiczne serce Polski.

Poczuliśmy, że to idealne miejsce na kolejny krok. Od dawna obserwowaliśmy, jak tradycyjny system edukacji próbuje gonić pędzący świat technologii. My postanowiliśmy przestać gonić i zacząć kreować tę rzeczywistość - słyszymy od Adama Kamińskiego, prezesa INFOTECH.

To podejście przyciąga najlepszych. Strategicznym partnerem szkoły we Wrocławiu jest ITCorner - kluczowe stowarzyszenie zrzeszające firmy technologiczne w regionie. Ale to nie wszystko. Liceum i Technikum INFOTECH, prowadzone przez jedną fundację, jako jedyne w Polsce otrzymały status Referencyjnych Szkół Google, działają ramię w ramię z ogólnopolską organizacją SoDA oraz Radą ds. EdTech Konfederacji Lewiatan. To gwarancja, że program nauczania jest konsultowany z tymi, którzy ten rynek tworzą.

Wierzymy, że edukacja powinna opierać się na relacjach, mentoringu i pracy nad projektami. Budujemy most między szkolną salą, a profesjonalnym rynkiem pracy - podkreśla Karol Przybyszewski, CTO i Wiceprezes Fundacji INFOTECH.

Szkoła czy Software House?

Model, który INFOTECH przenosi do Wrocławia, ma przypominać bardziej pracę w nowoczesnej firmie technologicznej niż siedzenie w sztywnych ławkach.

Kluczem są tu ludzie. Wiedzę przekazują praktycy, którzy nie są "przypadkowymi" nauczycielami. Kadra INFOTECH od kilku lat regularnie pojawia się na prestiżowej liście 100 osób, które najbardziej wpływają na rozwój umiejętności cyfrowych Polaków. To eksperci, którzy nie tylko uczą o technologii, ale aktywnie ją kształtują.

Dlatego wrocławska placówka stawia na tzw. kompetencje 2030+. W programie, obok technologii i programowania, duży nacisk położony jest na:

Psychologię i biznes - by rozumieć mechanizmy rynkowe.

Branżę kreatywną - bo AI nie zastąpi ludzkiej kreatywności.

Umiejętności miękkie - które gwarantują elastyczność i odporność psychiczną.

Showroom Technologiczny - zobacz szkołę zanim powstaną mury!

Nie możecie się doczekać września 2026? Ekipa INFOTECH też nie! Dlatego, mimo że ich docelowa siedziba przy ul. Muchoborskiej właśnie przechodzi intensywną metamorfozę, żeby stać się najnowocześniejszym hubem edukacyjnym w mieście, szkoła zaprasza Was już teraz.

Bo szkoła to nie mury - to ludzie i energia. INFOTECH organizuje Dzień Otwarty w formule "Showroomu Technologicznego".

📅 Kiedy: 28 marca (sobota) 10:00-14:00

📍 Gdzie: Wrocławski Park Technologiczny, budynek DELTA, ul. Duńska 9 Dlaczego warto wpaść?

To naturalne środowisko dla przyszłych uczniów. Zanim zaproszą Was na Muchoborską, pokażą swoje DNA tam, gdzie technologia jest codziennością.

Co Was czeka na miejscu?

Strefa Doświadczeń - zobaczycie, jak uczy się w praktyce – w ruch pójdą gogle VR, drony i nowoczesny sprzęt.

Ludzie z pasją - poznacie nauczycieli z "Listy 100", którzy udowodnią, że j. polski i informatyka to fascynująca przygoda.

Wizja 2026 - dowiecie się konkretnie, bez marketingowej ściemy, jak będzie wyglądał proces nauki. W tym, jak szkoła opiekuję się uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Q&A z Zarządem, na którym będziecie mogli zadać każde pytanie kadrze i zarządowi Fundacji.

To spotkanie to dowód na to, że INFOTECH to nie obietnice na papierze, ale realni ludzie, potężni partnerzy i cyfrowe technologie. Więcej info znajdziecie na stronie https://infotech.edu.pl

