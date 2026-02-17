Kupił zdrapkę za 10 zł, wygrał fortunę i teraz ma problem

W Jeleniej Górze padła główna wygrana w zdrapce Lotto. Szczęśliwy gracz zdobył aż 500 tys. zł w grze Białe Diamentowe 7. To jedna z najwyższych wygranych w zdrapkach w ostatnich tygodniach. Do wygranej doszło 17 lutego 2026 roku. Zwycięska zdrapka została kupiona w punkcie przy ul. Karola Miarki 9 w Jeleniej Górze. To właśnie tam padła główna nagroda o wartości 500 tysięcy złotych. Taka wygrana to ogromna radość, ale też wyzwanie. Pół miliona złotych oznacza konieczność podjęcia decyzji, na co przeznaczyć tak znaczną kwotę – czy na spłatę zobowiązań, inwestycje, zakup nieruchomości, czy spełnienie odkładanych marzeń.

Białe Diamentowe 7 to zdrapka w cenie 10 zł. Gra cieszy się dużym zainteresowaniem wśród graczy ze względu na stosunkowo niską cenę i wysoką wygraną główną. Ostatni raz tak wysoka wygrana w zdrapkach Lotto została odnotowana 30 stycznia 2026 roku w Twardogórze. Od tamtej pory nikt nie sięgnął po 500 tys. zł aż do teraz.

