Pomarańczowa ekipa ESKI w Szklarskiej Porębie. Masa atrakcji, taniec i relaks z widokiem na góry

Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 prowadzi przez kolejne popularne miejscowości i letnie lokalizacje. Jednym z tegorocznych punktów na mapie wydarzenia była Szklarska Poręba. To właśnie tam na ekipę Radia ESKA oraz odwiedzających czekało popołudnie pełne rozrywki.

Gospodarzem spotkania był Platinum Mountain Hotel & SPA. Organizatorzy zadbali o różnorodny program, dlatego każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

- Piątkowe popołudnie spędziliśmy w niezwykle pięknym miejscu, mowa oczywiście o hotelu Platinum Mountain Hotel & SPA w Szklarskiej Porębie. Hotel na ten dzień przygotował masę atrakcji, m.in. malowanie przy winie, lekcje tańca, badanie skóry i oczywiście animacje dla najmłodszych. Sprawdźcie jak to wyglądało!

- relacjonuje Radio Eska Wrocław.

Muzyka, konkursy i atrakcje dla całych rodzin

Spotkanie w Szklarskiej Porębie było okazją nie tylko do odpoczynku, ale również wspólnej zabawy. Na miejscu pojawiła się charakterystyczna pomarańczowa ekipa ESKI, a wraz z nią muzyka, konkursy i wakacyjne aktywności.

Nie zabrakło również propozycji skierowanych do różnych grup uczestników. Dorośli mogli skorzystać m.in. z warsztatów i aktywności związanych z pielęgnacją czy tańcem, natomiast na dzieci czekały animacje.

Całość odbywała się w wyjątkowej scenerii. Górskie otoczenie sprawiło, że wydarzenie zyskało dodatkowy, wakacyjny klimat.

Szklarska Poręba przyciąga turystów przez cały rok

Szklarska Poręba jest jednym z najbardziej znanych kurortów położonych w Karkonoszach. Miejscowość przyciąga turystów niezależnie od pory roku - latem jest chętnie wybierana przez osoby planujące górskie wycieczki, zimą natomiast staje się bazą dla fanów sportów zimowych.

W okolicy można znaleźć liczne szlaki prowadzące przez malownicze tereny Karkonoszy. Jedną z popularnych atrakcji jest Wodospad Kamieńczyka. Region oferuje również wiele możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

To właśnie połączenie turystycznego charakteru miejscowości, górskich krajobrazów i bogatej oferty wypoczynkowej sprawia, że Szklarska Poręba jest jednym z popularnych punktów na wakacyjnej mapie Dolnego Śląska.

ESKA Summer City. Na czym polega akcja?

ESKA Summer City od lat jest jednym z charakterystycznych elementów wakacyjnego kalendarza Radia ESKA. W ramach akcji ekipa stacji odwiedza popularne letnie destynacje, spotykając się ze słuchaczami.

Na uczestników poszczególnych wydarzeń czekają m.in. konkursy, muzyka, animacje oraz gadżety przygotowane przez ekipę ESKI. To także okazja, żeby zobaczyć radiowy patrol na żywo i spędzić czas w wakacyjnej atmosferze.

Trasa ESKA Summer City 2026 obejmuje wakacyjne lokalizacje. Warto sprawdzać najnowsze komunikaty dotyczące akcji.

Szczegóły dotyczące trasy ESKA Summer City 2026 na Dolnym Śląsku oraz relacje z kolejnych wydarzeń publikowane są także na profilu ESKA Wrocław News na Facebooku.