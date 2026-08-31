Pomarańczowa ekipa ESKA Summer City tym razem zawitała do Piechowic, gdzie odwiedziła jedną z najnowszych atrakcji turystycznych - Querion. Zabawa była fantastyczna, a energia, konkursy i wakacyjny klimat towarzyszyły wszystkim na każdym kroku. Na miejscu nie mogło zabraknąć najlepszej muzyki, dobrej energii i mnóstwa wakacyjnej zabawy.

ESKA Summer City zawitała do Piechowic

- Dzisiaj z ekipą Eska Summer City wpadliśmy do Querion - Hipermedialny Park Rozrywki i… przenieśliśmy się do zupełnie innego wymiaru! Jeśli lubicie atrakcje, w których nie tylko oglądacie, ale naprawdę czujecie się częścią tego, co dzieje się na ekranie - Querion zdecydowanie warto dopisać do wakacyjnej listy! My dziękujemy za niesamowite przeżycia i do zobaczenia!

- relacjonuje Radio Eska Wrocław.

Spotkanie było okazją nie tylko do poznania samego obiektu, ale również do wspólnej zabawy z ekipą ESKI. Uczestnicy mogli liczyć na muzyczne emocje, konkursy i charakterystyczną dla akcji wakacyjną atmosferę.

Muzyka, konkursy i wakacyjna atmosfera

Podczas kolejnych przystanków ESKA Summer City ważnym elementem są bezpośrednie spotkania ze słuchaczami. Nie inaczej było w Piechowicach. Wizyta w Querion połączyła zwiedzanie i korzystanie z przygotowanych atrakcji z zabawą przy muzyce. Na miejscu pojawiła się także ekipa, która zadbała o dodatkowe konkursy i pozytywną energię. Dla uczestników była to kolejna okazja, by spędzić wakacyjny czas w towarzystwie Radia ESKA i jednocześnie poznać jedno z ciekawszych miejsc na mapie regionu.

ESKA Summer City od lat jest jednym z wakacyjnych projektów Radia ESKA. W ramach akcji ekipy stacji odwiedzają popularne miejsca w różnych częściach Polski, spotykając się ze słuchaczami i zapewniając im muzykę, konkursy oraz dodatkowe atrakcje.

Dolnośląska trasa objęła w tym roku mnóstwo ciekawych miejsc.

ESKA Summer City na Dolnym Śląsku

Informacje o kolejnych wydarzeniach i przystankach akcji można znaleźć w kanałach informacyjnych ESKA Wrocław. Szczególnie warto zaglądać na profil ESKA Wrocław News na Facebooku, gdzie publikowane są aktualności związane z trasą oraz relacje z poszczególnych wydarzeń.

Wizyta w Querion pokazała, że wakacyjny wyjazd może być połączeniem muzyki, spotkania ze słuchaczami i zupełnie nowego rodzaju rozrywki.