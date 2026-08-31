ESKA Summer City w Świeradowie-Zdroju. Tak bawiliśmy się z widokiem na Izery!

Wakacyjna trasa ESKA Summer City 2026 prowadzi przez najciekawsze miejsca Dolnego Śląska. Jednym z przystanków był Świeradów-Zdrój, gdzie pomarańczowa ekipa Radia ESKA spędziła popołudnie w otoczeniu Gór Izerskich. Na miejscu nie zabrakło dobrej muzyki, wakacyjnego klimatu i okazji do wspólnej zabawy.

Biały Kamień kolejnym przystankiem ESKA Summer City

Tym razem ekipa ESKA Summer City odwiedziła okolice Białego Kamienia w Świeradowie-Zdroju. Lokalizacja znajduje się niedaleko centrum uzdrowiska, a jej położenie pozwala cieszyć się górskim krajobrazem i bliskością natury.

Jednym z miejsc, w których zatrzymała się ekipa, był Hotel&Medi Spa Biały Kamień.

- Jak kawusia to tylko z widokiem na Izery! Taki widok mieliśmy w Hotel&Medi Spa Biały Kamień w Świeradowie, gdzie spędziliśmy czwartkowe popołudnie. Sprawdźcie jak się bawiliśmy!

- relacjonuje ekipa Eska Summer City.

Świeradów-Zdrój jest jednym z popularnych dolnośląskich kurortów. Miasto i jego okolice przyciągają turystów niezależnie od sezonu. W cieplejszych miesiącach dużą popularnością cieszą się piesze wycieczki oraz rowerowe wyprawy po Górach Izerskich.

Jedną z atrakcji regionu jest Singltrek pod Smrkem - rozbudowana sieć tras rowerowych prowadzących po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Łączna długość tras przekracza 80 kilometrów, dzięki czemu miejsce jest interesującą propozycją dla osób szukających aktywnego sposobu na spędzenie wolnego czasu.

Z kolei zimą Świeradów-Zdrój zmienia się w miejsce chętnie wybierane przez miłośników sportów zimowych. Działa tutaj kolej gondolowa, a górskie położenie sprzyja narciarskim i snowboardowym aktywnościom.

ESKA Summer City 2026 na Dolnym Śląsku

ESKA Summer City to wakacyjny projekt Radia ESKA, w ramach którego ekipa stacji odwiedza popularne miejscówki w różnych częściach Polski. Podczas kolejnych przystanków słuchacze mogą spotkać radiowych prowadzących i hostessy, wziąć udział w przygotowanych atrakcjach oraz konkursach, a przede wszystkim spędzić czas przy muzyce.

Każda wizyta jest okazją do bezpośredniego spotkania z ekipą Radia ESKA. Na uczestników czekają również wakacyjne aktywności i gadżety.

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