Milicz zaprasza na karpiowe święto! karpFEST - Festiwal Karpia Milickiego 2026 już we wrześniu

Milicz ponownie stanie się miejscem, w którym spotkają się miłośnicy dobrej muzyki, lokalnych smaków i wyjątkowej atmosfery Doliny Baryczy. 5 i 6 września 2026 roku odbędzie się kolejna edycja karpFEST - Festiwalu Karpia Milickiego, jednej z najważniejszych imprez w regionie. Przez dwa dni teren festiwalu wypełnią koncerty, regionalne smaki, atrakcje dla całych rodzin, jarmark produktów lokalnych i oczywiście - karp w roli głównej.

Festiwal Karpia Milickiego jest częścią Dni Karpia w Dolinie Baryczy - wyjątkowego cyklu wydarzeń, który od lat promuje bogactwo przyrodnicze, kulinarne i kulturowe regionu. To właśnie tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością, a karp staje się pretekstem do wspólnego świętowania, poznawania lokalnych historii, aktywnego spędzania czasu i odkrywania smaków Doliny Baryczy.

Więcej o cyklu Dni Karpia przeczytacie na stronie internetowej www.dnikarpia.barycz.pl.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Muzyczne gwiazdy na scenie

Tegoroczna edycja karpFEST zapowiada się wyjątkowo muzycznie. Na festiwalowej scenie wystąpią artyści reprezentujący różne pokolenia, style i muzyczne klimaty. Agnieszka Chylińska, Wojciech Baranowski, Carla Fernandes, O.S.T.R., FUKAJ, PlanBe oraz Back to Maanam by Dorota Kołodziej - to tylko część artystów, których będzie można zobaczyć podczas tegorocznego festiwalu.

Jednym z największych wydarzeń będzie koncert Agnieszki Chylińskiej - jednej z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych polskich wokalistek. Jej koncerty od lat przyciągają tłumy, a mocny głos, rockowa energia i największe przeboje gwarantują prawdziwe sceniczne widowisko.

Na festiwalowej scenie pojawi się również Wojciech Baranowski - artysta, którego popowe brzmienie, charakterystyczny wokal i pełne emocji piosenki zdobyły szerokie grono słuchaczy.

Nie zabraknie także przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny muzycznej. Carla Fernandes zaprezentuje swoje nowoczesne, pełne energii brzmienie, a FUKAJ i PlanBe zadbają o rapową część festiwalowego programu.

Miłośników hip-hopu z pewnością ucieszy również występ O.S.T.R. - jednego z najważniejszych i najbardziej cenionych artystów polskiej sceny rapowej.

Wyjątkowym punktem programu będzie także Back to Maanam by Dorota Kołodziej - muzyczna podróż do twórczości legendarnego zespołu Maanam i niezapomnianych utworów, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki.

Nie zabraknie również mocniejszych, rockowych brzmień. Na festiwalowej scenie wystąpią METRO, Ballbreaker oraz Senders, które zadbają o solidną dawkę gitarowej energii i koncertowych emocji. To propozycja dla tych, którzy podczas karpiowego święta lubią nie tylko taneczne rytmy, ale także mocniejsze, żywe granie i atmosferę prawdziwego koncertu. Ballbreaker to laureaci tegorocznej edycji konkursu „Startuj z Garażu”, organizowanego przez Ośrodek Kultury w Miliczu.

Program muzyczny uzupełnią również DJ Tossic i DJ Loro, którzy zadbają o wieczorną, klubową atmosferę i sprawią, że festiwalowa zabawa potrwa do późnych godzin.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Karp, lokalne smaki i jarmark

Choć muzyka jest jednym z najważniejszych elementów karpFEST, nie można zapominać o głównym bohaterze wydarzenia - karpiu milickim.

Na terenie festiwalu znajdzie się bogata oferta gastronomiczna, a odwiedzający będą mogli spróbować różnych interpretacji lokalnych produktów i tradycyjnych smaków. O festiwalową gastronomię zadbają Foodtruck Stawy Milickie, Restauracja Nasza Karczma oraz Restauracja Ostoja. Nie zabraknie oczywiście dań z karpia oraz innych specjałów charakterystycznych dla Doliny Baryczy. Tegoroczna edycja przyniesie również kulinarną nowość. Restauracja SUSHI MI zaprezentuje karpia w nowoczesnej odsłonie, pokazując, że lokalny produkt może być inspiracją także dla współczesnej kuchni.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Integralną częścią wydarzenia będzie także jarmark produktów lokalnych, na którym będzie można znaleźć regionalne przetwory, produkty spożywcze, rękodzieło, wyroby lokalnych twórców i wiele innych produktów związanych z regionem.

To doskonała okazja, aby nie tylko dobrze zjeść, ale także poznać lokalnych producentów i zabrać ze sobą kawałek Doliny Baryczy do domu.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Tysiące porcji zupy rybnej

Jedną z najbardziej wyczekiwanych tradycji Festiwalu Karpia Milickiego jest wspólna degustacja zupy rybnej. Także w tym roku organizatorzy przygotują dla uczestników festiwalu ponad 2000 darmowych porcji.

To jeden z tych momentów, które najlepiej pokazują charakter karpiowego święta - lokalny produkt, tradycyjny smak i wspólne biesiadowanie przy jednym stole. Warto więc przyjść na festiwal nie tylko dla muzyki, ale również po to, by spróbować jednego z jego najbardziej charakterystycznych smaków.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Festiwal dla całej rodziny

karpFEST to jednak znacznie więcej niż koncerty i gastronomia. Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i rodzin.

Na najmłodszych czekać będzie strefa edukacyjno-animacyjna „Ratuj Ryby”, w której poprzez zabawę będzie można dowiedzieć się więcej o rybach, przyrodzie Doliny Baryczy i ochronie wodnych ekosystemów. Nie zabraknie animacji, konkursów, edukacyjnych ciekawostek i atrakcji, które pozwolą najmłodszym spojrzeć na świat ryb z zupełnie nowej perspektywy.

Na terenie festiwalu znajdzie się także lunapark, a szeroka oferta gastronomiczna i przestrzeń rekreacyjna sprawią, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie. karpFEST to propozycja zarówno dla tych, którzy przychodzą przede wszystkim na koncert ulubionego artysty, jak i dla rodzin szukających pomysłu na pełen atrakcji weekend.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Dwa dni, jeden kierunek - Milicz

Festiwal Karpia Milickiego to wydarzenie, które łączy mieszkańców, turystów, lokalnych producentów, artystów i wszystkich tych, którzy chcą spędzić wrześniowy weekend w wyjątkowej atmosferze.

To właśnie tutaj można posłuchać największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, odkrywać lokalne smaki, spróbować tradycyjnego karpia, odwiedzić jarmark produktów regionalnych, zabrać dzieci do strefy edukacyjnej, przejechać się na lunaparkowych atrakcjach, a wieczorem bawić się pod sceną.

5 i 6 września Milicz będzie miejscem, do którego po prostu warto przyjechać.

Karpnij się na Karpia! Do zobaczenia w Miliczu!