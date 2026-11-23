Kobieta pod koniec ciąży zauważyła, że dziecko porusza się słabiej niż zwykle. Pojechała do kliniki przy ul. Chałubińskiego we Wrocławiu. Według jej relacji lekarz zastępujący nieobecnego kolegę miał nie zdecydować się na cesarskie cięcie i polecić jej czekać na powrót lekarza z dyżuru.

Jak podała „Gazeta Wyborcza”, ciężarnej nie podłączono od razu do KTG, a oksytocynę podano bez wcześniejszego monitorowania tętna dziecka. Biegła sądowa z zakresu ginekologii i położnictwa oceniła, że postępowanie lekarzy nie spełniało podstawowych wymogów diagnostycznych. Gdy tętno płodu zaczęło niebezpiecznie się zmieniać, wykonano cesarskie cięcie.

Maciek urodził się w ciężkim stanie. Długotrwałe niedotlenienie doprowadziło do nieodwracalnych uszkodzeń mózgu. Chłopiec nie widzi i nie słyszy, nie mówi i wymaga całodobowej opieki. Jego mama przez lata zajmowała się rehabilitacją syna, a do sądu zwróciła się dopiero w 2019 roku.

- Maciek nie słyszy i nie widzi (dostrzega jedynie zarysy światła i cienie). Lekarze mówili, że będzie roślinką. Nie miałam pojęcia, z czym to się wiąże - powiedziała "Wyborczej" matka chłopca - Nigdy wcześniej nie miałam styczności z ciężką niepełnosprawnością. Musieliśmy uczyć się wszystkiego od zera.

Wyrok zapadł 11 września 2026 roku. Sąd zasądził dla chłopca blisko 2 mln zł, w tym zadośćuczynienie, odsetki i skapitalizowaną rentę, a także dożywotnie świadczenie w wysokości 16 150 zł miesięcznie. Według „Gazety Wyborczej” wartość wypłat w perspektywie 50 lat przekroczy 10 mln zł.

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Szpital poinformował gazetę, że wyrok został wykonany w całości. Ubezpieczyciel pokrył niecałe 33 tys. zł, a pozostałą część szpital wypłacił z własnego budżetu.