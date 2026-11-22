Tragedia na autostradzie w rejonie Chwastnicy. Nie żyje kierowca

Dramat rozegrał się w niedzielę na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Jak informuje RMF FM, opierając się na danych przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w rejonie miejscowości Chwastnica prowadzący auto nagle źle się poczuł. Niestety mężczyzna zasłabł i zmarł jeszcze wewnątrz swojego samochodu, zanim zdołano mu skutecznie pomóc.

Akcja ratunkowa miała miejsce na nitce w stronę Katowic, na odcinku zlokalizowanym między węzłami Wrocław Wschód oraz Brzezimierz. Pracujące tam służby musiały wprowadzić częściowe ograniczenia w ruchu drogowym, co skutkowało czasowym zablokowaniem jednego z pasów jezdni na czas prowadzenia czynności.

Akcja ratunkowa na autostradzie A4

Jak przekazała TVP3 Wrocław, na miejscu podjęto natychmiastową interwencję medyczną, jednak mimo wysiłków ratowników życia kierowcy nie zdołano ocalić i lekarze musieli stwierdzić zgon.

Do tej pory nie podano do publicznej wiadomości wieku ani danych osobowych zmarłego. Nadal nie wiadomo też, jakie konkretnie przyczyny zdrowotne wywołały u niego tak gwałtowne zasłabnięcie za kierownicą. Obecne na trasie służby skupiły się na odpowiednim zabezpieczeniu terenu oraz jak najszybszym udrożnieniu ruchu na zablokowanym odcinku.

Utrudnienia w ruchu na A4

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydali komunikaty ostrzegające o zatorach na tym niezwykle obleganym fragmencie trasy A4. Z pierwotnych szacunków drogowców wynikało, że utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać mniej więcej do południa, do czasu zakończenia wszystkich procedur.

Trasa A4 stanowi kluczowy szlak komunikacyjny pomiędzy Dolnym a Górnym Śląskiem, w związku z czym każde zablokowanie pasa błyskawicznie generuje tam korki. Zmotoryzowanym przejeżdżającym przez ten odcinek rekomendowano wzmożoną czujność oraz bezwzględne wykonywanie poleceń służb zabezpieczających miejsce tego tragicznego wypadku.

Zasłabnięcie za kierownicą to śmiertelne zagrożenie na drodze

Specjaliści ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zwracają uwagę, że gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia u osoby prowadzącej pojazd niesie ryzyko śmierci nie tylko dla niej, ale też dla postronnych podróżnych. W sytuacji wystąpienia niepokojących objawów należy niezwłocznie zaparkować auto w bezpiecznym punkcie i zadzwonić po pogotowie. W niedzielnym incydencie koło Chwastnicy pomoc okazała się jednak nieskuteczna i kierowca zmarł.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie