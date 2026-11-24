Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Zdrowotna ocena pokazała, że stan powietrza we Wrocławiu jest dziś bardzo dobry. Zgodnie z oficjalnymi raportami pomiarowymi na wszystkich stacjach w mieście wskaźniki jakości powietrza świecą się na zielono. Wyraźny wiatr oraz brak zjawiska, w którym ciepłe powietrze działa jak pokrywka zatrzymująca dym przy ziemi, sprawiają, że zanieczyszczenia z kominów i rur wydechowych są na bieżąco usuwane z miasta.

Dzięki temu odchylenia od norm są minimalne, a nad Wrocławiem nie zalega toksyczna chmura. To idealny moment na spacer, wyjście na plac zabaw czy przewietrzenie mieszkania bez obaw o wdychanie szkodliwych pyłów.

Jak odczytywać dzisiejsze (24.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze zrozumieć dane ze stacji pomiarowych, warto znać oficjalne punkty odniesienia. Polska norma dobowy dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. Z kolei dla jeszcze mniejszych cząsteczek pyłu PM2.5 norma roczna wynosi 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, by stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³.

Oto szczegółowy podgląd odczytów z wrocławskich stacji pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (pomiar z godziny 07:00 / 08:10): stężenie pyłu PM2.5 wyniosło zaledwie 9.5 µg/m³, co jest wynikiem poniżej surowej normy dobowej WHO. Ogólny indeks jakości powietrza oraz wskaźniki dla pyłów PM10 i PM2.5 uzyskały status bardzo dobry .

(pomiar z godziny 07:00 / 08:10): stężenie pyłu PM2.5 wyniosło zaledwie 9.5 µg/m³, co jest wynikiem poniżej surowej normy dobowej WHO. Ogólny indeks jakości powietrza oraz wskaźniki dla pyłów PM10 i PM2.5 uzyskały status . Wrocław, Al. Wiśniowa (pomiar z godziny 08:10): pomimo braku bezpośredniego odczytu liczbowego w danym momencie, oficjalny indeks jakości powietrza dla pyłów PM10 i PM2.5 został oceniony jako bardzo dobry.

Wszystkie dzisiejsze pomiary na wrocławskich stacjach mieszczą się w bezpiecznych granicach i nie wykazują przekroczeń norm.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to niebezpieczna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia wilgotnego powietrza oraz drobnych cząsteczek brudu. Te mikroskopijne drobiny pyłu pochodzą z domowych pieców, kominów i rur wydechowych samochodów. Gdy brakuje wiatru, ten trujący miks zawisa nisko nad ziemią i trafia prosto do naszych płuc. Złota zasada mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na spacer lub trening, zwłaszcza gdy jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie