One są najpiękniejsze! Poznaliśmy laureatki Polska Miss Dolnego Śląska 2026

Wojciech Kulig
2026-04-29 8:56

Konkurs Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026 został rozstrzygnięty. Gala finałowa we Wrocławiu wyłoniła nowe królowe piękności. Kto będzie reprezentował region w ogólnopolskim półfinale? Sprawdźcie wyniki!

Galeria zdjęć 82

Wielkie emocje, blask fleszy i najpiękniejsze kobiety z regionu - tak w skrócie można opisać galę finałową konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego 2026. Wydarzenie odbyło się 19 kwietnia w Haston City Hotel we Wrocławiu. Tego wieczoru poznaliśmy nie tylko nową miss regionu, ale także najpiękniejszą nastolatkę.

- Dolny Śląsk wybrał swoje królowe! Finał regionalny we Wrocławiu pełny emocji i wyjątkowej oprawy

- podkreślają organizatorzy. 

Galę poprowadziła Kamila Świerc, a o oprawę muzyczną zadbał Paweł Tur. Finalistki zaprezentowały się publiczności w kilku odsłonach, m.in. w kolekcjach marek LaBalancia, Renee, EDAN oraz DeVu Diana Walkiewicz.

Polska Miss Dolnego Śląska 2026. Kto wygrał?

Najważniejszy tytuł i koronę Polska Miss Woj. Dolnośląskiego 2026 zdobyła 21-letnia wrocławianka, Wiktoria Rejman. Tytuł Polska Miss Wrocławia powędrował natomiast do Julii Latos z Polkowic.

Oto pełna lista laureatek w kategorii głównej:

  • Polska Miss Woj. Dolnośląskiego: Wiktoria Rejman (Wrocław)
  • Polska Miss Wrocławia: Julia Latos (Polkowice)
  • 1 Wicemiss: Sylwia Gulij (Wałbrzych)
  • 2 Wicemiss: Oliwia Kałuża (Opole)
  • 3 Wicemiss: Nadia Nowak (Złotoryja)
  • 4 Wicemiss: Emilia Kozicka (Jelcz-Laskowice)

Wyróżniono także Miss Internetu i Publiczności (Aleksandra Jarzyńska), Miss Telewidzów (Nadia Nowak), Miss Foto (Agata Podlewska) oraz Miss LV BET (Sylwia Gulij). Szansę na dalszą karierę dzięki "zielonym kartom" otrzymały: Roksana Kumór, Oliwia Kupecka oraz Bernadetta Sztaba.

Polska Miss Nastolatek. Młodość i wdzięk

W kategorii nastolatek triumfowała 18-letnia Oliwia Kwiatkowska ze Szczytnej, zdobywając tytuł Polska Miss Nastolatek Woj. Dolnośląskiego 2026. Koronę Polska Miss Nastolatek Wrocławia założyła 15-letnia Liza Lyplianska.

Podium Polska Miss Nastolatek:

1 Wicemiss: Blanka Kowalczyk (Wrocław)2 Wicemiss: Nadia Bor (Praszka)3 Wicemiss: Marika Chrąchol (Brzeg Dolny)4 Wicemiss: Julita Pulit (Paczków)

Wśród nastolatek przyznano również tytuły komplementarne (m.in. dla Blanki Kowalczyk, Natalii Małeckiej i Mai Krzus-Wrońskiej) oraz zielone karty dla Oliwii Jańczak, Leny Krzywej i Zuzanny Urbanowicz.

Co dalej z laureatkami? Droga do ogólnopolskiego finału

Dla wielu dziewcząt to dopiero początek wielkiej przygody. Gala we Wrocławiu była bowiem oficjalnym etapem eliminacji do konkursu ogólnopolskiego. 

"Dodatkowe wyróżnienia w postaci zielonych kart otrzymały wybrane finalistki, które podobnie jak laureatki głównych i komplementarnych tytułów uzyskały awans do półfinału ogólnopolskiego Polska Miss 2026. Półfinał ogólnopolski odbędzie się we wrześniu i zgromadzi reprezentantki wszystkich regionów Polski."

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Konkurs ten to nie tylko uroda, ale przede wszystkim szansa na rozwój osobisty i zawodowy. 

"Polska Miss to ogólnopolski konkurs piękności, który wyłania reprezentantki regionów i wspiera młode kobiety w rozwoju zarówno wizerunkowym, jak i osobowościowym."

- podkreślają organizatorzy. 

To wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez na Dolnym Śląsku.

"Gala finałowa Dolnego Śląska po raz kolejny potwierdziła swoją rangę jako jednego z najważniejszych wydarzeń w regionie związanych z branżą beauty, modą i wydarzeniami kulturalnymi. Polska Miss od lat rozwija format konkursu, łącząc wysoką jakość produkcji z możliwością realnego rozwoju dla uczestniczek."

- przekazują organizatorzy. 

polska miss dolnośląskie
Wrocław
dolny śląsk