Niemcza to bez wątpienia jedno z najbardziej malowniczych miasteczek w regionie. Jego wyjątkowość polega na unikalnym usytuowaniu, które podkreślają same władze gminy.

"Niemcza to historyczne miasto, położone na wyniesionej ponad dolinę rzeczną skalnej ostrodze"

- czytamy na stronie promującej miejscowość.

To właśnie temu położeniu na wzgórzu miasto zawdzięcza swój niepowtarzalny, wydłużony układ urbanistyczny, który zachował się od czasów wczesnego średniowiecza. Otaczające je Wzgórza Niemczańskie i Gumińskie oraz przepływająca doliną rzeka Ślęza tworzą krajobraz, który zapiera dech w piersiach.

Starsza niż stolica regionu? Dowody są w księgach!

Choć to Wrocław kojarzy nam się z początkami państwowości na Śląsku, to właśnie Niemcza może pochwalić się niezwykle wczesnymi wzmiankami.

"Najstarsze zapisy w księgach biskupich i kronikach z wczesnego Średniowiecza dowodzą, że Niemcza jest starsza od Wrocławia, a także, że Niemcza była trzecim, zaraz po Wrocławiu i Głogowie, najstarszym ośrodkiem grodowym posiadającym kościół" - czytamy na stronie Miasta i Gminy Niemcza.

Już w 990 roku kronikarze odnotowali walki o te tereny. Miasto od wieków było strategicznym punktem na mapie, a jego herb do dziś dumnie nawiązuje do korzeni. "Ten symbol wspólnoty rodowej Piastów Śląskich w swoim herbie Niemcza zachowała do dziś" - dowiadujemy się z urzędowych źródeł.

Bohaterska obrona

Niemcza zapisała się na kartach historii przede wszystkim dzięki wydarzeniom z 1017 roku. To wtedy mieszkańcy grodu stawili czoła potędze cesarza Henryka II. Świadek tamtych walk, kronikarz Thietmar, nie szczędził słów uznania: „Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę”.

Współczesna Niemcza to raj dla miłośników architektury. Unikatowy, wydłużony układ miasta wpisuje się w kształt wzgórza, na którym stoi. Spacerując uliczkami, niemal na każdym kroku można się natknąć na ślady przeszłości.

"Miasto, jak rzadko które w Polsce otoczone jest zachowanymi do dziś murami obronnymi z 1470 roku z basztą na wjeździe z południa i Bramą Dolną witającą od strony północnej"

- informują urzędnicy.

Co jeszcze warto zobaczyć w samej Niemczy?

Zamek Jadwigi - gotycko-renesansowa budowla z bogatą historią.

Rynek z neoromańskim ratuszem oraz kamienicami, z których najstarsze pamiętają XVI wiek.

Baszta Bramy Górnej oraz liczne fragmenty kamiennych fortyfikacji.

Arboretum Wojsławice. Serce dolnośląskiej przyrody

Będąc w okolicach Niemczy, nie sposób pominąć miejsca, które przyciąga botaników z całej Europy. Chodzi o Wojsławice. Gmina promuje je jako: "Słynny na całą Polskę ogród botaniczny, idealny dla miłośników przyrody. Można tu podziwiać 7 Kolekcji Narodowych, m.in. różaneczników, piwonii, hortensji czy największą w Europie kolekcję liliowców". To właśnie tutaj rośnie buk „Serce Ogrodu”, czyli zdobywca tytułu Europejskiego Drzewa Roku 2024!

Jak dojechać do Niemczy?

Miasteczko, choć kameralne (liczy nieco ponad 2,7 tys. mieszkańców), jest świetnie skomunikowane. Leży tuż przy popularnej trasie DK8.

"Jadąc z Wrocławia na południe to zaledwie 40 km. Zaś z Kłodzka na północ tą samą drogą tyleż samo"

- informuje gmina.

To idealna odległość na jednodniową wycieczkę, która pozwoli odetchnąć od zgiełku wielkiego miasta.