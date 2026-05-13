Obława po strzelaninie w Lubinie

Dolnośląska policja prowadzi intensywną obławę po nocnych wydarzeniach w jednym z bloków w Lubinie. W wyniku użycia broni palnej zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzecia osoba, z obrażeniami, znalazła się w szpitalu. Według ustaleń Radia Eska, krwawy finał miało spotkanie towarzyskie, a uczestnicy najprawdopodobniej się znali.

W poszukiwania mordercy zaangażowano duże siły policji z całego województwa dolnośląskiego. Funkcjonariusze działają pod ogromną presją czasu. Szczegółowo weryfikują każdy ślad i każdą poszlakę, by jak najszybciej zatrzymać sprawcę podwójnego zabójstwa.

Dramat na osiedlu Przylesie. Mieszkańcy przerażeni

Tragedia na osiedlu Przylesie wywołała szok wśród mieszkańców Lubina. Kamil Warzocha, reporter Radia ESKA, rozmawiał z mieszkańcami bloku, w którym padły strzały. Wiele osób zostało wyrwanych ze snu przez huk i wycie policyjnych syren.

- Nie wiedziałam, co tam się stało. Czy ktoś zmarł, czy się tam coś dzieje. Samochody stały, światła migały

- relacjonuje jedna z kobiet, która usłyszała hałas w nocy.

Inna kobieta opisała przerażenie, jakie wywołała interwencja służb ratunkowych.

- Światła zaczęły świecić nam do mieszkania. Mąż jest po udarze i bardzo się boi. Taki był przestraszony, że nie wiedziałam jak go po prostu uspokoić

- dodaje wstrząśnięta lokatorka.

Śledztwo w toku. Komunikat prokuratury

Na miejscu przez wiele godzin czynności prowadzili policjanci i prokurator. Śledczy przesłuchali pierwszych świadków i zabezpieczyli monitoring. Oficjalne informacje są jednak szczątkowe, a prokuratura powołuje się na dobro postępowania.

- Ze względu na dobro śledztwa, nie możemy jeszcze zbyt wielu rzeczy powiedzieć. Tak naprawdę nawet tego, ile jest ofiar. Mogę potwierdzić jedynie, że w Lubinie doszło do strzelaniny i robimy wszystko, by ustalić sprawcę

- poinformowała Super Express Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Rzeczniczka zaznaczyła również, że konieczne będzie przeprowadzenie sekcji zwłok w wyspecjalizowanej placówce.

- Jest konieczność przeprowadzenia jej w Zakładzie Medycyny Sądowej

- podsumowuje prokurator Łukasiewicz.

Tło tragedii. Możliwy wątek narkotykowy

Dodatkowe informacje przynoszą nieoficjalne ustalenia dziennikarza Radia Eska. Z przekazanych przez Kamila Warzochę wiadomości wynika, że ofiary nie były w przeszłości karane, lecz ich nazwiska były znane policji. Wśród lokalnych mediów krąży teoria o narkotykowym tle porachunków, jednak służby na ten moment milczą w tej sprawie, zasłaniając się trwającymi czynnościami. Przed blokiem na osiedlu Przylesie cały czas stoją samochody policji.

Sekcje zwłok obu zamordowanych mężczyzn zaplanowano na piątek.