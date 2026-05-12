Policja szuka „odbieraków”. Wypłacali pieniądze z cudzych kont. Widziałeś ich?

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-12 9:31

Legniccy policjanci ścigają internetowych naciągaczy, którzy wyłudzali pieniądze metodą na BLIK. Przestępcy oszukali dwie osoby na łączną kwotę 17 tys. zł. Śledczy udostępnili wizerunki podejrzanych o wypłacanie gotówki z bankomatów i apelują do mieszkańców o wsparcie w ich identyfikacji.

Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”
Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję” Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję” Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję” Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”
Galeria zdjęć 10

Oszustwa na BLIK w Legnicy. Zniknęło 17 tysięcy złotych

Dwie osoby z Legnicy padły ofiarą bezwzględnych cyberprzestępców, tracąc łącznie 17 tysięcy złotych. Naciągacze sięgnęli po sprawdzone triki. W pierwszym przypadku włamali się na konto w mediach społecznościowych, po czym rozsyłali do znajomych prośby o pilne udostępnienie kodu BLIK. Druga metoda polegała na podszyciu się pod klienta na popularnej platformie sprzedażowej. Oszust podesłał sprzedawcy zainfekowany link, dzięki któremu błyskawicznie przejął dostęp do jego środków.

Śledztwo w sprawie internetowych wyłudzeń prowadzą legniccy funkcjonariusze pod ścisłym nadzorem prokuratury. Służby podkreślają, że mają do czynienia z bardzo złożonym procederem.

- Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy, prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa na szkodę dwóch mieszkańców Legnicy. W toku wykonywanych czynności zabezpieczono monitoringi, na których zarejestrowano wizerunki osób mogących mieć związek z tym przestępstwem

- przekazuje kom. Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

Wypłaty w Warszawie i Żyrardowie. Trwa polowanie na "odbieraków"

Mimo że cały przestępczy proceder toczył się w przestrzeni wirtualnej, same środki finansowe zostały wybrane fizycznie z bankomatów w konkretnych lokalizacjach. Śledczy ustalili, że gotówkę pobrano z bankomatów w Warszawie przy Placu Konstytucji 6 oraz w Żyrardowie przy ulicy Okrzei 1. Kamery monitoringu uwieczniły twarze tak zwanych "odbieraków". To właśnie oni stanowią ostatnie ogniwo przestępczej szajki, a ich zadaniem jest szybkie podjęcie skradzionych pieniędzy z maszyny. Policjanci liczą na to, że obywatele mieszkańcy w rozpoznaniu tych osób.

Polecany artykuł:

Przedsiębiorcy z Lądka-Zdroju nie wytrzymali. „Jesteśmy na finansowym dnie”

- Jeśli rozpoznajesz osoby widoczne na zdjęciach, napisz e-mail: [email protected], gwarantujemy anonimowość

- apeluje policjantka.

Rozpoznajesz sprawców? Skontaktuj się z mundurowymi z Legnicy

Funkcjonariusze zaznaczają, że przy tego typu śledztwach najdrobniejszy szczegół może doprowadzić do przełomu. Każdy, kto kojarzy osoby widoczne na nagraniach z monitoringu lub dysponuje jakąkolwiek wiedzą na ich temat, powinien natychmiast zaalarmować odpowiednie służby.

- Wszelkie informacje należy przekazywać do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, powołując się na numer sprawy: WR.183.RSD.148.2026. Osobą prowadzącą postępowanie jest: asp. sztab. Joanna Szławieniec, tel. 47 874 15 89

- poinformowano w oficjalnym komunikacie policyjnym. Policjanci proszą, by nie bagatelizować żadnych sygnałów, które mogą pomóc w schwytaniu sprawców.

Wielka obława na odbieraków! Jeśli ich widziałeś, natychmiast dzwoń na policję”
Galeria zdjęć 10

Polecany artykuł:

Książulo zamówił najdroższą pizzę w Polsce! Cena zwala z nóg, a co było w środk…
dolny śląsk
legnica
oszuści