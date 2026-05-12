Oszustwa na BLIK w Legnicy. Zniknęło 17 tysięcy złotych

Dwie osoby z Legnicy padły ofiarą bezwzględnych cyberprzestępców, tracąc łącznie 17 tysięcy złotych. Naciągacze sięgnęli po sprawdzone triki. W pierwszym przypadku włamali się na konto w mediach społecznościowych, po czym rozsyłali do znajomych prośby o pilne udostępnienie kodu BLIK. Druga metoda polegała na podszyciu się pod klienta na popularnej platformie sprzedażowej. Oszust podesłał sprzedawcy zainfekowany link, dzięki któremu błyskawicznie przejął dostęp do jego środków.

Śledztwo w sprawie internetowych wyłudzeń prowadzą legniccy funkcjonariusze pod ścisłym nadzorem prokuratury. Służby podkreślają, że mają do czynienia z bardzo złożonym procederem.

- Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legnicy, prowadzą dochodzenie w sprawie oszustwa na szkodę dwóch mieszkańców Legnicy. W toku wykonywanych czynności zabezpieczono monitoringi, na których zarejestrowano wizerunki osób mogących mieć związek z tym przestępstwem

- przekazuje kom. Jagoda Ekiert z legnickiej policji.

Wypłaty w Warszawie i Żyrardowie. Trwa polowanie na "odbieraków"

Mimo że cały przestępczy proceder toczył się w przestrzeni wirtualnej, same środki finansowe zostały wybrane fizycznie z bankomatów w konkretnych lokalizacjach. Śledczy ustalili, że gotówkę pobrano z bankomatów w Warszawie przy Placu Konstytucji 6 oraz w Żyrardowie przy ulicy Okrzei 1. Kamery monitoringu uwieczniły twarze tak zwanych "odbieraków". To właśnie oni stanowią ostatnie ogniwo przestępczej szajki, a ich zadaniem jest szybkie podjęcie skradzionych pieniędzy z maszyny. Policjanci liczą na to, że obywatele mieszkańcy w rozpoznaniu tych osób.

- Jeśli rozpoznajesz osoby widoczne na zdjęciach, napisz e-mail: [email protected], gwarantujemy anonimowość

- apeluje policjantka.

Rozpoznajesz sprawców? Skontaktuj się z mundurowymi z Legnicy

Funkcjonariusze zaznaczają, że przy tego typu śledztwach najdrobniejszy szczegół może doprowadzić do przełomu. Każdy, kto kojarzy osoby widoczne na nagraniach z monitoringu lub dysponuje jakąkolwiek wiedzą na ich temat, powinien natychmiast zaalarmować odpowiednie służby.

- Wszelkie informacje należy przekazywać do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, powołując się na numer sprawy: WR.183.RSD.148.2026. Osobą prowadzącą postępowanie jest: asp. sztab. Joanna Szławieniec, tel. 47 874 15 89

- poinformowano w oficjalnym komunikacie policyjnym. Policjanci proszą, by nie bagatelizować żadnych sygnałów, które mogą pomóc w schwytaniu sprawców.