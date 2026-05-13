Działające nieprzerwanie od trzech dekad Biuro Turystyki "JOANNA" Ilona Jasińska oficjalnie ogłosiło niewypłacalność. Informację o nagłym zakończeniu działalności tego przedsiębiorstwa ostatecznie potwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w swoim najnowszym komunikacie prasowym.

- Informujemy, że w dniu 05.05.2026 BIURO TURYSTYKI "JOANNA" ILONA JASIŃSKA złożyło w trybie i na warunkach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oświadczenie o niewypłacalności, z którego wynika, że nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów z podróżnymi i zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną

- przekazali dolnośląscy urzędnicy.

Zwrot pieniędzy dla klientów biura podróży

Firma dysponuje jednak zabezpieczeniem finansowym w formie gwarancji ubezpieczeniowej od TU Europa S.A., co daje podróżnym szansę na odzyskanie środków za niezrealizowane wyjazdy. Urzędnicy apelują do wszystkich poszkodowanych o bezpośredni kontakt z gwarantem w celu odzyskania wpłat.

- Podróżni, którzy wnieśli wpłaty za imprezę, która nie została lub nie zostanie zrealizowana proszeni są o składanie zgłoszenia do gwaranta tj. Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. - przekazano.

Aby skutecznie zgłosić roszczenie, należy dostarczyć przede wszystkim kopię umowy oraz potwierdzenie dokonania przelewu. Wnioski mogą przesyłać sygnatariusze umów, poszczególni uczestnicy wycieczek i pośredniczący agenci. Serwis turystyka.rp.pl podaje, że w tej sprawie poszkodowanych zostało dokładnie 183 klientów biura, a ubezpieczyciel wypłaci im łącznie około 111 tysięcy złotych. W momencie ogłaszania niewypłacalności żaden polski turysta nie znajdował się za granicą, więc obyło się bez kosztownego organizowania powrotów do kraju.

Problemy finansowe biura

Z najnowszych informacji portalu turystyka.rp.pl wynika, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa pogarszała się już od kilku miesięcy. Przedsiębiorstwo zmagało się głównie ze spłatą pandemicznych pożyczek oraz licznymi zwrotami za anulowane wycieczki krótko po wybuchu wojny w Ukrainie. Te stale narastające kłopoty finansowe miały doprowadzić do całkowitego wstrzymania działalności turystycznej.

Trzy dekady na turystycznym rynku

Na swojej witrynie internetowej biuro cały czas chwaliło się byciem ogromnym ekspertem w organizacji wyjątkowych wycieczek w kraju i za granicą.

„Biuro Turystyki JOANNA to tradycja i doświadczenie. Pomagamy realizować marzenia naszych Klientów już od 30 lat.”

Przedsiębiorstwo zajmowało się wcześniej przygotowywaniem letnich turnusów sanatoryjnych, obozów młodzieżowych, kolonii i wczasów zagranicznych. W ostatnim okresie działalności biuro nie sprzedawało już jednak autorskich ofert turystycznych, a działało głównie jako pośrednik i agent największych touroperatorów działających na polskim rynku.