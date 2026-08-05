Niewiarygodne, co stało się w nocy na Śnieżce! „Niemal tropikalna noc”

Druga noc z rzędu z rekordowym ciepłem

Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego nie mogli uwierzyć własnym oczom, sprawdzając nocne odczyty z 5 sierpnia. Na Śnieżce, gdzie pogoda potrafi być surowa i nieprzewidywalna, zapanowały warunki przypominające egzotyczne wakacje. Jak informuje KPN, była to noc wyjątkowa pod każdym względem.

- Druga z rzędu niemal tropikalna noc na Śnieżce i zaskakująco suche powietrze. Miniona noc na szczycie Śnieżki była niezwykle ciepła. Po przejściu burzy temperatura zamiast spadać, ponownie wzrosła i przez wiele godzin utrzymywała się powyżej 20 st. C.

- informuje Karkonoski Park Narodowy w środę, 5 sierpnia.

Jak zaznacza KPN, temperatura w nocy osiągała zdumiewające wartości:

godz. 21.00 – 21,0 st.C

godz. 23.00 – 20,7 st.C

godz. 2.00 – 21,2 st.C

godz. 5.00 – 21,7 st.C

godz. 6.00 – 21,6 st.C

Co więcej, zaskakująco niska była również wilgotność powietrza, która przez większość nocy utrzymywała się na poziomie zaledwie 43-49%.

- Na szczycie, na którym nawet latem często panują surowe, chłodne i wilgotne warunki, była to noc naprawdę wyjątkowa: bardzo ciepła, dość sucha i niemal tropikalna

- podsumowuje KPN.

Śnieżka jak południowy kurort

Niezwykłe zjawisko nie było jednorazowym incydentem. Już poprzedniej nocy, z 3 na 4 sierpnia, na Śnieżce odnotowano ekstremalnie wysokie temperatury. Choć formalnie nie była to noc tropikalna, wartości oscylujące wokół 20 st. C na wysokości ponad 1600 m n.p.m. to absolutny ewenement.

- Noc bliska tropikalnej na Śnieżce! Na szczycie, gdzie warunki zwykle są bliższe polarnym niż równikowym, miniona noc była wyjątkowo ciepła. [...] Tej nocy najwyższy szczyt Karkonoszy bardziej przypominał ciepły południowy kurort niż miejsce słynące z surowego, górskiego klimatu

- relacjonował Karkonoski Park Narodowy we wtorek, 4 sierpnia.

Upały w całej Polsce. IMGW ostrzega

Anomalie na Śnieżce to część większego zjawiska – potężnej fali upałów, która ogarnęła cały kraj. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w środę termometry w wielu miejscach pokażą ekstremalne wartości. Temperatura maksymalna może sięgnąć od 29 st. C na północnym wschodzie, przez 36 st. C w centrum, aż do 40 st. C na południowym wschodzie. Jedynie nad morzem będzie nieco chłodniej. Upałom towarzyszyć będą gwałtowne burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem.

IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności:

- W związku z prognozowanym upałem pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu, ogranicz aktywność fizyczną w najgorętszej porze dnia i śledź bieżące ostrzeżenia meteorologiczne

- apeluje IMGW w porannym komunikacie.

Jaka będzie noc ze środy na czwartek?

Według prognoz IMGW, nadchodząca noc również nie przyniesie wytchnienia. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu i burze, którym może towarzyszyć grad. Suma opadów podczas burz może wynieść nawet 40 mm. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 19 st. C do 24 st. C, co oznacza, że czeka nas kolejna tropikalna noc, tym razem w wielu regionach Polski. Wiatr w czasie burz może osiągać w porywach do 85 km/h.