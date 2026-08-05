Pogoda w Szklarskiej Porębie zwariuje

Początek sierpnia w Szklarskiej Porębie zapowiada się fantastycznie. Środa, 5 sierpnia, przywita turystów letnią, niemal upalną temperaturą sięgającą 28 stopni Celsjusza. Co prawda może symbolicznie pokropić, ale przy tak wysokiej temperaturze i słabym wietrze nie powinno to nikomu zepsuć nastroju. Wręcz przeciwnie, przyniesie chwilę orzeźwienia. Niestety, to tylko rozgrzewka przed nagłym zwrotem akcji.

Już w czwartek, 6 sierpnia, pogoda pokaże swoje zupełnie inne oblicze. Temperatura poleci w dół o ponad siedem stopni, zatrzymując się na poziomie zaledwie 21 stopni. Do tego dojdą słabe, ale uciążliwe opady deszczu. Krótko mówiąc: załamanie. To będzie najgorszy dzień tego tygodnia, który zdecydowanie lepiej spędzić w schronisku niż na szlaku.

Na szczęście ten pogodowy kryzys nie potrwa długo. Już w piątek, 7 sierpnia, chmury znikną, a niebo zrobi się bezchmurne. Temperatura utrzyma się na poziomie około 21 stopni, ale brak deszczu całkowicie zmieni odczucia. Noce staną się jednak naprawdę rześkie, a w sobotę termometry nad ranem pokażą zaledwie około 10 stopni! To będzie najzimniejsza noc w prognozie. W ciągu dnia słońce szybko jednak ogrzeje powietrze do przyjemnych 22 stopni.

Prawdziwa eksplozja letniej aury czeka nas w niedzielę, 9 sierpnia. To będzie dzień jak z pocztówki i idealne zwieńczenie tygodnia. Słońce, zero opadów i temperatura, która znów poszybuje w górę do prawie 26 stopni! Wiatr będzie niemal nieodczuwalny. Słowem: idealne warunki na zakończenie urlopu lub weekendowego wypadu w góry.

Słońce, deszcz i górskie szlaki. Jak zaplanować pobyt w Szklarskiej Porębie?

Ta prognoza to gotowy scenariusz dla turystów. Deszczowy i chłodniejszy czwartek to fatalny moment na zdobywanie szczytów. Śliskie kamienie i ograniczona widoczność to prosta droga do problemów. Lepiej spędzić ten dzień na spokojnym spacerze po niżej położonych trasach lub po prostu cieszyć się górską atmosferą w jednej z lokalnych restauracji. Jednak od piątku sytuacja zmienia się o 180 stopni. Słoneczna pogoda, bezchmurne niebo i umiarkowane temperatury w okolicach 22-26 stopni to wymarzone warunki do wędrówek. Warto jednak pamiętać o chłodnych nocach i porankach, szczególnie w sobotę. Cieplejsza bluza w plecaku będzie na wagę złota!

Dane pogodowe: OpenWeather