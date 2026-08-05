Totalny zwrot akcji w pogodzie dla Karpacza!

Kto planuje urlop w Karpaczu, musi przygotować się na prawdziwy pogodowy rollercoaster. Początek prognozowanego okresu, środa 5 sierpnia, zapowiada się jeszcze bardzo ciepło, z temperaturą sięgającą nawet 27 stopni. Niestety, sielankę mogą zakłócić słabe, ale jednak, opady deszczu. To będzie tylko zapowiedź tego, co czeka nas następnego dnia.

W czwartek, 6 sierpnia, pogoda pokaże swoje górskie oblicze. Czeka nas gwałtowne ochłodzenie, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie około 21 stopni. Do tego dojdą intensywniejsze opady deszczu. To będzie zdecydowanie najzimniejszy i najbardziej mokry dzień w całej prognozie. Warto wziąć to pod uwagę, planując aktywności. Dłuższe wycieczki w góry lepiej przełożyć.

Na szczęście to załamanie potrwa krótko. Bardzo krótko. Już od piątku do Karpacza wróci rewelacyjna pogoda, która zostanie z nami do końca weekendu. Piątek, 7 sierpnia, przywita nas bezchmurnym niebem i temperaturą na poziomie 22 stopni. Deszcz całkowicie odpuści. Jedyna rzecz, na którą trzeba uważać, to zimne noce – termometry mogą pokazać wtedy zaledwie 11 stopni. Sobota przyniesie kontynuację słonecznej aury z temperaturą do 23 stopni i jeszcze chłodniejszą nocą, ze spadkami do około 10 stopni. A niedziela? To będzie wspaniałe zwieńczenie tygodnia! Znowu zrobi się bardzo ciepło, do 26 stopni, a po deszczu nie będzie już nawet śladu.

Weekend w górach? Pogoda da zielone światło!

Po deszczowym czwartku otworzy się idealne okno pogodowe dla wszystkich miłośników górskich wędrówek. Od piątku do niedzieli warunki na szlakach będą wręcz wymarzone. Dużo słońca, przyjemne temperatury w okolicach 22-26 stopni i niemal bezwietrzna aura to wszystko, czego potrzeba do zdobywania szczytów i podziwiania widoków. Trzeba jednak pamiętać o bardzo dużych różnicach temperatury między dniem a nocą. Wybierając się na wycieczkę wcześnie rano, koniecznie spakujcie do plecaka ciepłą bluzę lub lekką kurtkę. Poza tym? Cieszcie się słońcem, bo pogoda w weekend wynagrodzi wszystko!

Dane pogodowe: OpenWeather