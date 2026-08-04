Fala upałów uderza w Polskę. Urzędy będą pracować krócej. Lista miejscowości

Jak prognozuje IMGW, w środę 5 sierpnia w Polsce temperatury mogą osiągnąć nawet 40 st. C. Z tego względu część urzędów skraca godziny pracy. Tak będzie m.in. w Nysie (woj. dolnośląskie), gdzie urzędnicy we wtorek i w środę pracują o 1,5 godziny krócej - podaje Serwis Samorządowy PAP. - Informujemy, że w związku z wysokimi temperaturami w dniach 4 i 5 sierpnia 2026 r. Urząd Miejski w Nysie czynny będzie w godz. 7:00 do 13:30. Kasa Urzędu czynna będzie do godziny 12:30. Przy głównym wejściu, zostanie ustawiona urna na dokumenty dostępna do godz. 15:00 – poinformowali nyscy urzędnicy.

Podobna sytuacja będzie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie (woj. opolskie), który w środę będzie otwarty do godz. 15.00. -Skrócenie czasu pracy zostało wprowadzone w związku z utrzymującymi się upałami oraz prognozowanym wzrostem temperatury powietrza. Prosimy o uwzględnienie zmienionych godzin pracy podczas planowania wizyty w urzędzie – przekazali urzędnicy.

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Skrócony czas pracy obejmie też urzędników z Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie). Jak czytamy w komunikacie, „w związku z wystąpieniem szczególnie uciążliwych warunków pracy, spowodowanych wysokimi temperaturami” urząd 4 i 5 sierpnia będzie przyjmował mieszkańców o godzinę krócej – do 14.30.

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, godziny pracy zmienią się też w urzędzie w gminie Wąsosz (woj. dolnośląskie). W środę 5 sierpnia i w czwartek 6 sierpnia urząd otworzy się o godz. 6.00 i będzie czynny do godz. 14.00.

„Prosimy o uwzględnienie tych zmian przy planowaniu dzisiejszych i jutrzejszych wizyt w urzędzie oraz o załatwianie pilnych spraw w godzinach porannych. Przypominamy również o możliwości korzystania z usług elektronicznych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie przebywania na pełnym słońcu i regularne picie wody” – zaapelowali urzędnicy.

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Jak dowiedziała się PAP, zmian godzin pracy nie przewidują na razie urzędnicy z Warszawy. W związku z wysokimi temperaturami skrócony czas pracy obejmie urzędy m.in. w Pruszkowie (woj. mazowieckie), Zawichoście (woj. świętokrzyskie), Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie), Lipniku (woj. świętokrzyskie), Żabnie (woj. małopolskie) i Rogowie (woj. łódzkie).

IMGW wydało ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla niemal całego kraju. Osiem województw objęto ostrzeżeniami I i II stopnia przed burzami. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dla woj. lubuskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego alert przed burzami.

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