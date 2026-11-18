Wszystko zaczęło się od pojedynczego wpisu w sieci, który wywołał natychmiastową reakcję służb. Kiedy 36-letni mieszkaniec Wałbrzycha zamieścił w mediach społecznościowych komentarz publicznie pochwalający tragiczną strzelaninę na Rynku w Krakowie, nie miał świadomości, że jego aktywność monitorują już śledczy. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości namierzyli autora wpisu i od razu powiadomili wałbrzyską komendę.

Zatrzymanie 36-latka w Wałbrzychu za wpis o strzelaninie w Krakowie

Akcję przeprowadzono o poranku 11 listopada. Właśnie wtedy policjanci z wydziału kryminalnego, którym towarzyszyli policyjni wywiadowcy, wkroczyli do jednego z lokali przy ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu.

„Wałbrzyscy policjanci, bezpośrednio po uzyskaniu informacji od funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który w mediach społecznościowych publicznie pochwalał popełnione przestępstwo”

- informuje Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, nadkom. Marcin Świeży.

Służby ujawniły również dokładny przebieg porannej interwencji w mieszkaniu podejrzanego.

„Do zatrzymania doszło 11 listopada około godziny 8:00 w jednym z mieszkań przy ulicy Armii Krajowej w Wałbrzychu. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, przy wsparciu funkcjonariuszy ogniwa wywiadowczego, zatrzymali 36-latka, który za pośrednictwem portalu społecznościowego, komentując publikację dotyczącą strzelaniny na Rynku w Krakowie, zamieścił wpis publicznie pochwalający popełnione przestępstwo”

- czytamy w komunikacie.

Przeszukanie mieszkania w Wałbrzychu. Policja zabezpieczyła repliki broni

W trakcie przeszukiwania lokalu mundurowi natknęli się na rzeczy, które od razu zwróciły ich uwagę. Oprócz standardowych urządzeń elektronicznych funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu znacznie bardziej niepokojące przedmioty.

„Podczas prowadzonych policyjnych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli sprzęt elektroniczny, trzy telefony komórkowe, nośniki pamięci oraz inne przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania, w tym replikę karabinku oraz broni krótkiej. Zabezpieczone mienie zostało przekazane do dalszych badań, które pozwolą na ustalenie jego ewentualnego znaczenia dla sprawy”

- przekazał nadkom. Marcin Świeży.

Zarzuty dla 36-latka z Wałbrzycha za pochwalanie przestępstwa w internecie

Zatrzymany 36-latek trafił na komendę, gdzie przedstawiono mu zarzuty. W świetle polskiego prawa publiczne pochwalanie przestępstwa jest czynem zabronionym, dlatego internetowa aktywność mężczyzny może skończyć się dla niego bardzo surowymi konsekwencjami.

„Mężczyzna został doprowadzony do jednostki Policji i usłyszał zarzut publicznego pochwalania popełnienia przestępstwa, określony w art. 255 § 3 Kodeksu karnego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny do 180 stawek dziennych, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”

- wyjaśnia oficer prasowy wałbrzyskiej policji.

Historia mieszkańca Wałbrzycha dobitnie pokazuje, że w internecie nikt nie jest w pełni anonimowy, a wolność słowa nie daje przyzwolenia na łamanie przepisów prawa. Funkcjonariusze nieustannie apelują o rozwagę i przypominają, że działania w wirtualnej przestrzeni również podlegają ocenie prawnej.

„Każdy użytkownik sieci musi mieć świadomość, że również aktywność na portalach społecznościowych podlega ocenie prawnej, a publiczne pochwalanie popełnionych przestępstw może prowadzić do poważnych konsekwencji”

- podkreśla policjant.