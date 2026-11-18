Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie. Około godziny 16:00 funkcjonariusze policji z Ząbkowic Śląskich otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że samochód osobowy marki Skoda Fabia znajdował się poza jezdnią, uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Co ustalili policjanci? Znamy pierwsze fakty

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia szybko dokonali wstępnych ustaleń. Jak wynika z policyjnego komunikatu, wszystko wskazuje na nagłe i niespodziewane zdarzenie. W oficjalnej informacji czytamy: "Ze wstępnych ustaleń wynika, że 66-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, kierując Skodą Fabią, z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna podróżował sam". Na ten moment nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną utraty panowania nad pojazdem.

Walka o życie kierowcy. Na ratunek było za późno

Na miejscu natychmiast rozpoczęła się dramatyczna walka o życie 66-latka. Zespół ratownictwa medycznego podjął próbę reanimacji. Niestety, wysiłki medyków nie przyniosły rezultatu. Jak przekazali śledczy: "Pomimo udzielonej pomocy i przeprowadzonej przez ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo oddechowej życia kierowcy nie udało się uratować". Mężczyzna zmarł na miejscu.

Prokurator na miejscu. Co dalej w sprawie?

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ich zadaniem jest dokładne zbadanie wszystkich śladów i zebranie materiału dowodowego, który pomoże wyjaśnić, dlaczego doszło do tej tragedii. Jak podkreślają służby w oficjalnym oświadczeniu: "Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora". Śledztwo w tej sprawie jest w toku.