Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem we Wrocławiu

Zgodnie z najnowszymi odczytami ze stacji pomiarowych, jakość powietrza w stolicy Dolnego Śląska jest dziś bardzo dobra i dobra. Mieszkańcy mogą bez obaw planować dłuższą aktywność na świeżym powietrzu, spacer z dziećmi czy jesienny trening w parku. Sytuacji sprzyja dzisiejsza pogoda – zauważalny podmuch wiatru działa jak naturalny wentylator, który rozwiewa dym z kominów i nie pozwala zanieczyszczeniom gromadzić się blisko ziemi. Dzięki temu w całym mieście oddycha się lekko i bezpiecznie.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby ocenić stan powietrza, porównujemy wyniki z oficjalnymi wytycznymi. Dla pyłu PM10 norma dobowa wynosi 50 µg/m³, natomiast dla drobin PM2.5 dopuszczalna norma roczna to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dodatkowo, by średnie stężenie dobowe PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³).

Oto dokładne zestawienie danych z wrocławskich stacji pomiarowych:

Wrocław, wyb. Conrada-Korzeniowskiego (pomiar z godziny 08:20) – odczyt pyłu PM2.5 z godziny 08:00 wykazał 8 µg/m³, co stanowi poziom bardzo niski i bezpieczny (indeks bardzo dobry). Stacja wykazuje również bardzo dobry indeks dla pyłu PM10.

(pomiar z godziny 08:20) – odczyt pyłu PM2.5 z godziny 08:00 wykazał 8 µg/m³, co stanowi poziom bardzo niski i bezpieczny (indeks bardzo dobry). Stacja wykazuje również bardzo dobry indeks dla pyłu PM10. Wrocław, Al. Wiśniowa (pomiar z godziny 08:25) – stacja zarejestrowała bardzo dobry indeks dla pyłu PM10 oraz dobry indeks dla pyłu PM2.5, co potwierdza wysoką jakość powietrza w tym rejonie.

Dzisiejsze pomiary jednoznacznie wskazują, że stężenia pyłów z nawiązką mieszczą się w dopuszczalnych limitach bezpieczeństwa.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to trująca mgła, powstająca ze zmieszania się zanieczyszczonego powietrza z wilgocią. Dym z domowych pieców oraz spaliny z aut tworzą chmurę zanieczyszczeń, która osiada nisko nad ziemią przy braku wiatru. Choć dzisiejsza aura w pełni sprzyja wietrzeniu mieszkań i aktywnościom na świeżym powietrzu, warto wyrobić w sobie nawyk stałego monitorowania komunikatów. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, zwłaszcza jeśli jesteś w grupie wrażliwej.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie