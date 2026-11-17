Sulistrowiczki. Myśliwy postrzelił się w głowę z własnej broni

Ten groźny incydent miał miejsce we wtorek, 17 listopada, w okolicach godziny 17:00 na terenie dolnośląskiej wsi Sulistrowiczki. Ratownicy odebrali wówczas pilne wezwanie dotyczące mężczyzny rannego w wyniku postrzału z broni myśliwskiej.

Według ustaleń „Gazety Wrocławskiej”, ofiarą wypadku okazał się 74-letni myśliwy, który doznał urazu głowy. W jego kierunku natychmiast ruszyły służby ratunkowe.

Specyfika odniesionych ran sprawiła, że dyspozytor podjął decyzję o wysłaniu na ratunek śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyna ostatecznie nie wylądowała jednak w pobliżu miejsca wypadku.

Przeszkodą okazały się niesprzyjające warunki oraz szybko zapadający zmrok. Z tego powodu załoga helikoptera musiała zawrócić z trasy, a akcję ratunkową w pełni przejęły jednostki naziemne.

W działaniach w Sulistrowiczkach uczestniczyli policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy szybko zabrali rannego 74-latka do karetki i odwieźli go do szpitala.

Policja bada wypadek z bronią na Dolnym Śląsku. Nowe fakty o 74-latku

Funkcjonariusze policji w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” oficjalnie przyznali, że 74-letni mężczyzna będący myśliwym postrzelił się sam.

Z informacji zebranych przez dziennikarzy wynika, że podczas przewożenia do szpitala senior zachowywał przytomność. Mundurowi podkreślają jednak, że na tym etapie jest za wcześnie na podawanie dokładnych danych o jego stanie zdrowia.

Potwierdzono jednocześnie, że poszkodowany 74-latek miał stosowne pozwolenie i posiadał broń zupełnie legalnie.

Śledczy wciąż ustalają dokładny przebieg tego zdarzenia. Na razie nie udało się jeszcze określić, dlaczego broń wypaliła.

Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały! Szokujące wideo: