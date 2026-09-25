Nie żyje 43-letni górnik z kopalni Rudna. Zmarł po osunięciu się skał

Śmierć w Zakładach Górniczych Rudna. KGHM ogłasza żałobę

Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. oficjalnie potwierdzili najgorszy z możliwych scenariuszy. Z komunikatu przekazanego przez władze spółki wynika, że nie żyje 43-latek poszkodowany wcześniej podczas prac w Zakładach Górniczych Rudna. Mimo wysiłków lekarzy, mężczyzny nie udało się uratować.

W odpowiedzi na te wydarzenia kierownictwo podjęło decyzję o ogłoszeniu żałoby.

„Z przykrością informujemy, że zmarł górnik poszkodowany w wyniku osunięcia się skał, które miało miejsce we wtorek 22 września br. w Zakładach Górniczych Rudna. Zmarły miał 43 lata. Decyzją Zarządu KGHM wprowadzono trzydniową żałobę we wszystkich oddziałach spółki. Rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim naszego zmarłego kolegi składamy wyrazy głębokiego współczucia" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym przez zarząd KGHM.

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Tragedia rozegrała się we wtorek, 22 września, na terenie należącym do Zakładów Górniczych Rudna. W jednym z tamtejszych wyrobisk doszło do niespodziewanego i niezwykle gwałtownego oberwania się skał. Mężczyzna trafił do szpitala. Niestety, finalnie obrażenia doprowadziły do jego zgonu.

Sprawą zajmuje się specjalnie powołana komisja, której zadaniem jest ustalenie przebiegu wypadku oraz jego przyczyn.