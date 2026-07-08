Dolny Śląsk słynie z zamków, górskich krajobrazów i uzdrowisk, ale również niewielkich miejscowości, które z roku na rok przyciągają coraz więcej turystów. W tegorocznej edycji konkursu na Najpiękniejszą Wieś Dolnego Śląska zwyciężyła Stradomia Wierzchnia w gminie Syców. Jury zwróciło uwagę nie tylko na estetykę i rozwój miejscowości, ale także na jej potencjał turystyczny. Jedną z największych atrakcji jest zalew z piaszczystą plażą, który latem przypomina popularne kurorty wypoczynkowe.

Plaża, zalew i atrakcje jak w kurorcie

Sercem miejscowości, które przyciąga latem tłumy, jest bez wątpienia Zalew w Stradomi Wierzchniej. To prawdziwa turystyczna wizytówka regionu! Czeka tu na was imponująca, 300-metrowa piaszczysta plaża, która pozwala poczuć się jak na wakacjach nad morzem. Strzeżone kąpielisko z łagodnym zejściem do wody to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.

Ale to dopiero początek! W sezonie letnim działają tu punkty gastronomiczne oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego, w której znajdziecie kajaki i rowery wodne. Potrzebujecie więcej aktywności? Nie ma problemu! Na terenie obiektu dostępne są:

boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej i koszykówki,

dwa tory do gry w boule,

linowy plac zabaw dla dzieci,

pole namiotowe tuż przy plaży.

Nie tylko plaża. Co jeszcze warto zobaczyć?

Stradomia Wierzchnia to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku przez cały rok. Wokół zbiornika biegnie malownicza ścieżka (ok. 3,5 km), idealna na spacer, jogging czy nordic walking. Okoliczne lasy pachnące sosnami zachęcają do wyciszenia i relaksu, a tuż obok znajduje się Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka. Zimą z kolei akwen opanowują "morsy".

Warto również zwrócić uwagę na zabytki. W Stradomii Wierzchniej znajduje się wpisany do rejestru pałac z pierwszej połowy XVIII wieku, który dodaje miejscowości historycznego charakteru.

Jednak to nie tylko atrakcje stanowią o sile tego miejsca. Kluczem do sukcesu są ludzie, co najlepiej podsumowuje sołtys miejscowości.

- Stradomia Wierzchnia to miejsce wyjątkowe – z jednej strony blisko natury, z drugiej z bardzo dobrym połączeniem z Wrocławiem. Ale największym kapitałem tej miejscowości są ludzie. Mamy aktywnych mieszkańców, organizacje społeczne, koła gospodyń wiejskich, straż pożarną i klub sportowy, które wspólnie tworzą codzienne życie naszej miejscowości. Tego nie da się w pełni opowiedzieć - trzeba przyjechać i zobaczyć

- mówi cytowany przez urząd marszałkowski Marian Lempert, sołtys Stradomii Wierzchniej.