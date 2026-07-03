Dolnośląski unikat na skalę Europy! Ta niezwykła osada zachwyca turystów

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-07-03 14:31

Niewielkie Chełmsko Śląskie od lat zachwyca miłośników historii i architektury. To właśnie tutaj znajduje się zespół słynnych Domów Tkaczy, nazywanych także "12 Apostołami". Choć pierwotnie było ich dwanaście, do naszych czasów przetrwało jedenaście budynków, które należą do najbardziej wyjątkowych zabytków drewnianego budownictwa w Europie.

Szereg drewnianych Domów Tkaczy z XVIII wieku w Chełmsku Śląskim. O zabytku przeczytasz w Eska Wrocław.
Autor: Barbara Maliszewska - CC PL, bez zmian/ CC BY-SA 3.0 Domy Tkaczy

Europejski unikat ukryty na Dolnym Śląsku

Położone w powiecie kamiennogórskim Chełmsko Śląskie to dawna osada sudeckich tkaczy, która w 2016 roku zasłużenie zdobyła tytuł w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska. Miejscowość, założona niegdyś przez Czechów jako Piękna Góra (Mons Bellus), może poszczycić się niezwykłym zabytkiem, który przyciąga turystów z całego kraju. Mowa o słynnych Domach Tkaczy, znanych szerzej jako "Dwunastu Apostołów".

Z Czech na Dolny Śląsk. Historia Domów Tkaczy

Unikatowy zespół domów powstał w 1707 roku przy dzisiejszej ulicy Sudeckiej. Budynki wzniesiono z inicjatywy cystersów z pobliskiego Krzeszowa, którzy sprowadzili tu tkaczy z Czech. Drewniane, parterowe domy o konstrukcji ryglowej i zrębowej, z charakterystycznymi dachami krytymi gontem, ustawiono w jednym szeregu, tworząc swoiste osiedle pracownicze. Kunszt i osiągnięcia tutejszych rzemieślników były tak wielkie, że sam cesarz Rudolf II nadał miejscowości liczne przywileje, w tym prawo do organizacji jarmarków.

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Dlaczego 12 Apostołów? Tajemnica nazwy i zaginionego "Judasza"

Kompleks zyskał niezwykłą nazwę, która nawiązuje do liczby budynków. Jak jednak zauważają znawcy regionu, jeden z domów nie przetrwał do naszych czasów.

- Odwiedzając Chełmsko Śląskie można odnieść wrażenie, że czas się tam zatrzymał. Wśród licznych zabytków architektury życie toczy się swoim niespiesznym rytmem. Jednym z największych atutów turystycznych miejscowości są XVIII-wieczne drewniane Domy Tkaczy tzw.: Dwunastu Apostołów – jedyna taka atrakcja w Europie. Domów Apostołów było dwanaście, jednak do dzisiejszych czasów ocalało jedenaście, gdyż jeden budynek – zwany Judaszem – spłonął

- napisał Maciej Cierniak na portalu gorytajemnic.pl

Dziś turyści mogą podziwiać jedenaście z dwunastu historycznych budowli, które wciąż robią ogromne wrażenie.

Chełmsko Śląskie dzisiaj. Co można zobaczyć w Domach Tkaczy?

Choć od czasów ich świetności minęły wieki, domy wciąż tętnią życiem. W większości z nich mieszkają ludzie, ale jeden został udostępniony dla zwiedzających, by mogli poczuć ducha dawnych lat.

- Obecnie w domkach mieszkają ludzie. W jednym z nich (domek nr 15) znajduje się punkt informacji turystycznej oraz małe muzeum (warsztat tkacki), w którym można poznać historię tkaczy oraz zobaczyć narzędzia ich pracy. To też okazja, by zobaczyć, jak taki dom wyglądał w środku

- czytamy na stronie szlakamiprzezswiat.pl

W Izbie Tkackiej można z bliska zobaczyć, jak działały krosna czy kołowrotki, a także poznać inne narzędzia, które stanowiły podstawę warsztatu dawnych mistrzów rzemiosła. To idealne miejsce, by przenieść się w czasie i zrozumieć, na czym polegał fenomen tkactwa w tym regionie.

Domy Tkaczy w Chełmsku Śląskim: Dolnośląska perełka architektury
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