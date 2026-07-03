Europejski unikat ukryty na Dolnym Śląsku

Położone w powiecie kamiennogórskim Chełmsko Śląskie to dawna osada sudeckich tkaczy, która w 2016 roku zasłużenie zdobyła tytuł w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska. Miejscowość, założona niegdyś przez Czechów jako Piękna Góra (Mons Bellus), może poszczycić się niezwykłym zabytkiem, który przyciąga turystów z całego kraju. Mowa o słynnych Domach Tkaczy, znanych szerzej jako "Dwunastu Apostołów".

Z Czech na Dolny Śląsk. Historia Domów Tkaczy

Unikatowy zespół domów powstał w 1707 roku przy dzisiejszej ulicy Sudeckiej. Budynki wzniesiono z inicjatywy cystersów z pobliskiego Krzeszowa, którzy sprowadzili tu tkaczy z Czech. Drewniane, parterowe domy o konstrukcji ryglowej i zrębowej, z charakterystycznymi dachami krytymi gontem, ustawiono w jednym szeregu, tworząc swoiste osiedle pracownicze. Kunszt i osiągnięcia tutejszych rzemieślników były tak wielkie, że sam cesarz Rudolf II nadał miejscowości liczne przywileje, w tym prawo do organizacji jarmarków.

Dlaczego 12 Apostołów? Tajemnica nazwy i zaginionego "Judasza"

Kompleks zyskał niezwykłą nazwę, która nawiązuje do liczby budynków. Jak jednak zauważają znawcy regionu, jeden z domów nie przetrwał do naszych czasów.

- Odwiedzając Chełmsko Śląskie można odnieść wrażenie, że czas się tam zatrzymał. Wśród licznych zabytków architektury życie toczy się swoim niespiesznym rytmem. Jednym z największych atutów turystycznych miejscowości są XVIII-wieczne drewniane Domy Tkaczy tzw.: Dwunastu Apostołów – jedyna taka atrakcja w Europie. Domów Apostołów było dwanaście, jednak do dzisiejszych czasów ocalało jedenaście, gdyż jeden budynek – zwany Judaszem – spłonął

- napisał Maciej Cierniak na portalu gorytajemnic.pl

Dziś turyści mogą podziwiać jedenaście z dwunastu historycznych budowli, które wciąż robią ogromne wrażenie.

Chełmsko Śląskie dzisiaj. Co można zobaczyć w Domach Tkaczy?

Choć od czasów ich świetności minęły wieki, domy wciąż tętnią życiem. W większości z nich mieszkają ludzie, ale jeden został udostępniony dla zwiedzających, by mogli poczuć ducha dawnych lat.

- Obecnie w domkach mieszkają ludzie. W jednym z nich (domek nr 15) znajduje się punkt informacji turystycznej oraz małe muzeum (warsztat tkacki), w którym można poznać historię tkaczy oraz zobaczyć narzędzia ich pracy. To też okazja, by zobaczyć, jak taki dom wyglądał w środku

- czytamy na stronie szlakamiprzezswiat.pl

W Izbie Tkackiej można z bliska zobaczyć, jak działały krosna czy kołowrotki, a także poznać inne narzędzia, które stanowiły podstawę warsztatu dawnych mistrzów rzemiosła. To idealne miejsce, by przenieść się w czasie i zrozumieć, na czym polegał fenomen tkactwa w tym regionie.