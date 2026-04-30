Majówka 2026 we Wrocławiu. Atrakcje i wydarzenia. Co robić w długi weekend?

Tradycyjnie 1 maja oczy całej Polski zwrócą się na wrocławski Rynek. To właśnie tutaj odbędzie się kolejna edycja Gitarowego Rekordu Świata. Jeśli potraficie zagrać pięć podstawowych akordów na gitarze, ukulele czy banjo, musicie tam być, by wspólnie wykonać nieśmiertelne „Hey Joe”. Miasteczko festiwalowe startuje już o 10:00.

Dla tych, którzy wolą sportową rywalizację, Spartan Wrocław otwiera sezon letni. Od rana będzie można skorzystać z ceglanych kortów przy ul. Pułtuskiej, Spiskiej i Lubińskiej. To idealna okazja, by rozprostować kości po zimie na świeżym powietrzu.

Wielka Majówka na Partynicach

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice, jak informują organizatorzy, zamieni się w centrum rodzinnej rozrywki na pełne trzy dni (1-3 maja).

1 maja: Wielkie otwarcie sezonu kłusaczego, 8 emocjonujących gonitw, koncert jazzowy i zwiedzanie stajni.

2 maja: I Bieg Partynicki oraz strefa relaksu z muzyką.

3 maja: Finał z kuchniami świata, targami designu i wielkim piknikiem.

Magia wody i światła przy Hali Stulecia

Pergola znów zatętni życiem. Po zimowej przerwie wraca Fontanna Multimedialna. W programie m.in. spektakle: „Pixar: Lato Przyjaźni”, „Cztery Żywioły”, „Mikro&Makro Kosmos” oraz „Katedra Demokracji”. Pokazy dzienne ruszają o pełnych godzinach (10:00-17:00), a wieczorne widowiska specjalne zaplanowano na 21:00 i 21:40.

Organizatorzy zapraszają też na grillowanie. Na Pergoli w majówkę dostępny będzie profesjonalny grill z kiełbaskami od godziny 12:00. Władze miasta przypominają jednak o ważnej zasadzie: na tym terenie nie wolno używać własnego sprzętu. Jeśli planujecie własne ognisko, wybierzcie wyznaczone miejsca.

Tulipanowa noc i lekcja historii

Ogród Botaniczny przygotował coś dla fanów estetyki – do 10 maja można podziwiać Iluminacje Tulipanowe. Kwiaty po zmroku wyglądają bajecznie, a zwiedzanie trwa aż do 22:00!

Z kolei Centrum Historii Zajezdnia stawia na edukację przez zabawę. Za symboliczną złotówkę zwiedzicie wystawę „Wrocław 1945-2016”, przejedziecie się kultowym „Ogórkiem” i weźmiecie udział w warsztatach kulinarnych.

Koncertowe uderzenie i ryk silników

Muzycznie będzie bardzo różnorodnie:

2 maja (Centrum Koncertowe A2 ): Piracki folk metal od formacji Alestorm.

2 maja (Zaklęte Rewiry): Punkowa legenda The Exploited.

3 maja (Zaklęte Rewiry): Elektroniczne brzmienia od KOSHEEN.

Kibice sportowi 3 maja muszą pojawić się na Olimpijskim! Betard Sparta Wrocław zmierzy się z FOGO Unią Leszno w ramach Ekstraligi. Miasto uruchomi specjalną linię tramwajową T3, by ułatwić dojazd na mecz.

Chillout pod miastem. Kopalnia Wrocław zaprasza!

Jeśli szukacie ucieczki od zgiełku, zaledwie 2 km od granic Wrocławia czeka prawdziwa oaza spokoju. Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji w Paniowicach przygotowała specjalną ofertę.

- Pogoda zapowiada się piękna. Macie już plany? Jeśli nadal się zastanawiacie albo szukacie miejsca, w którym naprawdę odpoczniecie, to mamy dla Was coś idealnego. Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji w Paniowicach zaprasza Was na majówkę, pełną luzu, relaksu i dobrej zabawy. 1-3 maja 2026 od 09:00 do 20:00/ Wyobraźcie sobie: słońce, plaże, ogromna zielona przestrzeń i woda szumiąca w tle… Koc, grill, przyjaciele, śmiech dzieci, pies biegający po trawie... bez pośpiechu, bez napięcia. Po prostu czas dla siebie i dla bliskich

- zachęcają przedstawiciele Kopalni Wrocław.

W programie:

GRILLOWANIE w plenerze – zabierzcie własne jedzenie, sprzęt czeka!

CHILL NAD WODĄ oraz wypożyczalnia kajaków i desek SUP.

ŁOWISKO – tylko w majówkę dostępna strefa "złów i wypuść".

STREFA DLA PSÓW oraz Camper Park dla podróżników.

Klasyki zawsze otwarte

Przez całą majówkę można odwiedzić także:

ZOO Wrocław i Afrykarium

Aquapark Wrocław - szykuje się "Piracka Majówka" z atrakcjami w saunach i basenach.

Hydropolis

Kolejkowo,

Ogród Japoński

