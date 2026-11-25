Wypadek autobusu linii 132 we Wrocławiu. Trzy osoby poszkodowane

Na skrzyżowaniu ulic Kleczkowskiej i Trzebnickiej we Wrocławiu samochód osobowy zderzył się z autobusem miejskim linii 132. Na miejsce od razu skierowano służby ratunkowe. Według informacji Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia w zdarzeniu ucierpiały trzy osoby.

„Uwaga, zderzenie auta osobowego z autobusem 132 na Kleczkowskiej/Trzebnickiej Trzy osoby są poszkodowane. Jedna została zabrana do szpitala”

- przekazało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Przyczyny wypadku na ulicy Trzebnickiej. Policja bada okoliczności

Obecni na skrzyżowaniu funkcjonariusze policji ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Wstępne informacje na ten temat opublikował w komunikacie wrocławski magistrat.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autem osobowym wykonując manewr skrętu w lewo nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu buspasem autobusowi. Służby są na miejscu”

- poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Objazdy tramwajów i autobusów

Zderzenie wywołało poważne komplikacje w ruchu drogowym, które dotknęły przede wszystkim pasażerów komunikacji miejskiej. Zarówno tramwaje, jak i autobusy skierowano na trasy objazdowe, a szczegóły zmian w kursowaniu podał Urząd Miejski Wrocławia.

„Tramwaje linii 1, 7, 8 jadą objazdem w obu kierunkach od Pl. Powstańców Wielkopolskich przez Pl. Staszica, ul. Reymonta, ul. Bałtycką do Poświętnego.”

Innymi trasami poruszają się także autobusy miejskie, w tym linia 132 biorąca udział w wypadku, o czym również zawiadomił magistrat.