12 grudnia Telewizja Polsat zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, które wprowadzi wszystkich w magiczny, świąteczny nastrój. Jak czytamy w materiałach prasowych Miasta Wrocław: „Christmas Party - świąteczna lista przebojów” to wielkie przeboje w wyjątkowych aranżacjach, nieoczywiste muzyczne spotkania i atmosfera, która pozwoli poczuć magię świąt jeszcze przed Wigilią." Wstęp na to wydarzenie jest całkowicie darmowy.

Gwiazdorski skład we Wrocławiu. Od legend po idoli młodego pokolenia

Na scenie na Placu Wolności zobaczymy prawdziwą plejadę gwiazd, łączącą pokolenia i style muzyczne. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to wieczór pełen energii, wzruszeń i niezapomnianych występów. Kto pojawi się na scenie?

Jak zapowiada Miasto Wrocław, na scenie zobaczymy artystów, którzy porwą publiczność:

Maryla Rodowicz

Edyta Górniak

Kuba Badach,

Wiktor Waligóra

Igor Herbut

Cleo,

Roxie Węgiel,

Marcin Maciejczak

Patricia Kazadi

Afromental

Na scenie pojawią się także wrocławskie chóry: Zespół dziecięcy Młodzieżowej Akademii Musicalowej, Chór Studium Musicalowego Capitol oraz Wroclove Musical Choir. Oprawę muzyczną zapewni Grot Orkiestra, a gospodarzami wieczoru będą Agnieszka Hyży i Olek Sikora.

Ważne przesłanie koncertu

Organizatorom przyświeca ważne przesłanie. Jak podkreślono w informacji prasowej: „Muzyce towarzyszyć będzie ważne przesłanie: „Bądźcie dla siebie dobrzy”. Bo Boże Narodzenie to nie tylko prezenty, dekoracje i pięknie nakryty stół. To przede wszystkim ludzie, bliskość, pamięć o innych i dobre słowa, które potrafią znaczyć więcej niż najdroższy podarunek.”

Christmas Party we Wrocławiu - DATA, MIEJSCE, GODZINA

Koncert odbędzie się już wkrótce. Najważniejsze szczegóły:

Kiedy? Sobota, 12 grudnia

Sobota, 12 grudnia Gdzie? Plac Wolności, Wrocław

Plac Wolności, Wrocław Wstęp? WOLNY

Gdzie oglądać koncert świąteczny z Wrocławia?

Całe wydarzenie będzie transmitowane na żywo. „Christmas Party - świąteczna lista przebojów” - w sobotę, 12 grudnia, o godzinie 19:55 na żywo w Polsacie.

Co więcej, to nie koniec muzycznych atrakcji w stolicy Dolnego Śląska. Jak przypominają organizatorzy, Telewizja Polsat zorganizuje we Wrocławiu również koncert sylwestrowy. Więcej informacji na ten temat już wkrótce.