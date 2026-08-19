Krzysztof Dragon podpowiada, jak zacząć treningi po wakacjach i zaplanować pierwsze 90 dni

Krzysztof Dragon, trener personalny z Wrocławia, związany ze sportami siłowymi od 1989 roku, zwraca uwagę, że skuteczny powrót do treningów nie powinien polegać na próbie odzyskania całej formy podczas pierwszych kilku wizyt na siłowni.

– Dobry początek nie polega na tym, żeby podczas pierwszego treningu sprawdzić granice swoich możliwości. Najpierw trzeba określić punkt wyjścia i stworzyć plan, który można konsekwentnie realizować przez kolejne tygodnie

– mówi Krzysztof Dragon.

Najczęstszy błąd po wakacyjnej przerwie? Zbyt duża liczba serii, za wysokie ciężary, za mało regeneracji i próba natychmiastowego powrotu do wcześniejszej formy.

Efektem może być silna bolesność mięśniowa, zmęczenie i szybki spadek początkowej motywacji.

Trener personalny Wrocław – dlaczego warto zaplanować pierwsze 90 dni?

Trzy miesiące pozwalają potraktować trening jako proces, a nie chwilowy wrześniowy zryw.

Pierwsze tygodnie mogą służyć odbudowie regularności, poprawie techniki oraz dobraniu odpowiednich ćwiczeń i obciążeń. Później można stopniowo zwiększać liczbę powtórzeń, ciężar lub całkowitą objętość treningową.

Pierwsze 90 dni można podzielić na trzy etapy:

1–30 dzień – regularność i technikaNa początku najważniejsze jest ponowne przyzwyczajenie organizmu do systematycznego wysiłku. Nie trzeba od razu trenować bardzo ciężko. Ważniejsze są poprawna technika, właściwy dobór ćwiczeń i regularność.

31–60 dzień – stopniowa progresjaJeżeli organizm dobrze reaguje na trening, można stopniowo zwiększać obciążenie, liczbę powtórzeń lub liczbę wykonywanych serii.

61–90 dzień – utrwalenie nawykuPo dwóch miesiącach trening powinien przestać być chwilowym projektem, a zacząć stawać się elementem normalnego tygodnia. To dobry moment na ocenę dotychczasowych efektów i zaplanowanie dalszej pracy.

Nie każdy powinien jednak ćwiczyć według identycznego schematu. Inaczej wygląda plan osoby początkującej, inaczej osoby wracającej po kilku miesiącach przerwy, a jeszcze inaczej kogoś, kto chce zredukować tkankę tłuszczową, poprawić siłę lub zbudować masę mięśniową.

Więcej informacji dotyczących treningu personalnego we Wrocławiu:

https://trenerpersonalnywroclaw.pl/

Trening personalny we Wrocławiu powinien być dopasowany do konkretnej osoby

Indywidualny plan treningowy to nie tylko lista ćwiczeń.

Znaczenie mają między innymi:

aktualny poziom sprawności,

doświadczenie treningowe,

główny cel,

liczba treningów w tygodniu,

liczba serii i powtórzeń,

intensywność,

długość przerw,

technika wykonywania ćwiczeń,

sposób progresji,

regeneracja.

Ważne są również sen, stres, sposób odżywiania, charakter pracy oraz ilość czasu, którą realnie można przeznaczyć na trening.

Dlatego dla jednej osoby odpowiednie będą dwa treningi tygodniowo, a dla innej trzy lub cztery.

Dobry plan nie musi być najbardziej skomplikowany. Powinien być przede wszystkim możliwy do realizowania przez kolejne tygodnie.

Jak wrócić do treningów po wakacyjnej przerwie?

Po kilku tygodniach bez regularnych treningów nie zawsze warto zaczynać od ciężarów i objętości stosowanych przed urlopem.

Pierwsze treningi mogą służyć ocenie aktualnych możliwości organizmu. Warto zwrócić uwagę na technikę, zakres ruchu, tolerancję wysiłku i tempo regeneracji.

Stopniowe zwiększanie obciążenia jest zwykle rozsądniejszym rozwiązaniem niż bardzo intensywny pierwszy tydzień zakończony kilkudniową przerwą.

Najważniejsza jest powtarzalność. Forma nie wraca po jednym bardzo mocnym treningu. Buduje się ją przez kolejne tygodnie dobrze zaplanowanej pracy.

Prywatne studio treningowe we Wrocławiu

Dla części osób przeszkodą w regularnym treningu jest zatłoczona siłownia.

Zajęte stanowiska, oczekiwanie na sprzęt czy konieczność ciągłego zmieniania kolejności ćwiczeń mogą utrudniać realizację ustalonego planu.

Krzysztof Dragon prowadzi treningi personalne we Wrocławiu w DRAGON STUDIO UL.NYSKA 61 A w warunkach nastawionych na pracę indywidualną 1:1. Takie rozwiązanie może być szczególnie wygodne dla osób wracających do aktywności po dłuższej przerwie lub tych, które nie czują się komfortowo w zatłoczonych klubach fitness.

Nadal najważniejsze pozostają regularność, regeneracja, odpowiednie odżywianie oraz właściwie dobrana progresja.

Krzysztof Dragon – trener personalny Wrocław

Krzysztof Dragon jest trenerem personalnym z Wrocławia i od 1989 roku związany jest ze sportami siłowymi.

Prowadzi osoby o różnym poziomie doświadczenia – zarówno początkujących, jak i wracających do aktywności po przerwie. Trening może być ukierunkowany między innymi na poprawę siły i sprawności, redukcję tkanki tłuszczowej, budowę masy mięśniowej, poprawę techniki wykonywania ćwiczeń oraz przygotowanie indywidualnego planu treningowego.

Oficjalna strona Krzysztofa Dragona:

https://krzysztofdragon.pl/

Przed rozpoczęciem współpracy można również sprawdzić lokalizację oraz opinie klientów.

Google Maps – Krzysztof Dragon Trener Personalny Wrocław:

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Krzysztof%20Dragon%20Trener%20Personalny%20Wroc%C5%82aw&query_place_id=ChIJga3WE1DDD0cRxRUZmWy4EvU

Rezerwacja treningu i opinie klientów w Booksy:

https://booksy.com/pl-pl/212143_krzysztof-dragon-trener-personalny-wroclaw_trening-i-dieta_13750_wroclaw

FAQ – trening personalny Wrocław i plan na 90 dni

Czy warto zacząć trening jeszcze w sierpniu?Tak. Nie trzeba czekać do 1 września. Końcówka sierpnia może być dobrym momentem na spokojny powrót do ruchu, ocenę aktualnej formy i przygotowanie planu na kolejne tygodnie.

Czy 90 dni wystarczy, żeby zauważyć efekty?U wielu osób trzy miesiące regularnego treningu pozwalają zauważyć poprawę siły, sprawności, techniki lub sylwetki. Skala zmian zależy jednak od punktu startowego, regularności, sposobu odżywiania i regeneracji.

Ile razy w tygodniu trenować na początku?Dla wielu osób dobrym punktem wyjścia są 2–3 treningi tygodniowo. Konkretna częstotliwość powinna być dopasowana do możliwości, celu i doświadczenia.

Czy po wakacyjnej przerwie można wrócić od razu do wcześniejszych ciężarów?Po dłuższej przerwie rozsądniej jest stopniowo odbudowywać obciążenie i objętość treningową oraz obserwować reakcję organizmu.

Podsumowanie

Do września zostało już niewiele czasu, ale powrotu do aktywności nie trzeba odkładać do pierwszego dnia miesiąca.

Końcówkę sierpnia można wykorzystać na określenie punktu wyjścia, przygotowanie indywidualnego planu na pierwsze 90 dni i spokojne wejście w regularny trening.

Zamiast gwałtownego zrywu lepiej postawić na technikę, systematyczność, stopniową progresję oraz regenerację. Dobrze przygotowany plan powinien być możliwy do realizowania również wtedy, gdy początkowa wrześniowa motywacja zacznie opadać.

Materiał ma charakter edukacyjny. W przypadku choroby, kontuzji, przewlekłego bólu lub przyjmowania leków plan aktywności należy skonsultować z odpowiednim specjalistą.